'Daar vliegt Sylvester met zijn chicks'

Oud-docente Marleen Wouters maakte een kunstwerk van een kraanvogel voor Sylvester en alle andere overleden leerlingen van het Reynaertcollege. (foto: Omroep Zeeland)

Het Reynaertcollege zette vrijdag in de meivakantie even de deuren open voor de herdenkingsplechtigheid. In coronatijd was het niet wenselijk dat er te veel mensen op school zouden zijn. Bovendien konden in de vakantie ook de trouwe vrienden van Sylvester, die inmiddels allemaal zijn afgezwaaid van de scholengemeenschap, erbij zijn.

Schok op school

De dood van Syl, zoals hij door velen werd genoemd, na een kort ziekbed, bracht een schok teweeg op de school. Velen herinneren hem als een vrolijke jongen, die graag in het middelpunt stond en 'die energie bracht bij iedereen'. "Hij was een lichtpunt in mijn leven", zegt goede vriend Davy van Tienen (19). "Als je in zijn buurt was, werd je gelijk vrolijk."

Docent Gorik Hageman van het Hulster Reynaertcollege, Alessa de Bruijn en Davy van Tienen herdenken hun overleden leerling en vriend Sylvester (foto: Omroep Zeeland)

Davy liet vrijdag samen met vriendin Alessa de Bruijn, de rap 'Leegte' horen. Dat nummer schreef Davy speciaal voor zijn vriend, eigenlijk al de ochtend na zijn overlijden, op 4 mei 2019. Davy wilde met het lied het verdriet van zich afschrijven. "Ik vond dat ik iets met mijn emoties moest doen, ik wilde ze ten goede gebruiken. Ik heb toen een brief geschreven voor de uitvaart en een deel van de ceremoniebrief heb ik in het nummer verwerkt."

Kippenvel en kriebels

Toch duurde het nog een tijdje voordat hij ermee naar buiten kwam. De onthulling van de kraanvogel, een kunstwerk gemaakt door oud-docente Marleen Wouters, was een mooi moment daarvoor. De rap met de aangrijpende tekst 'Elke traan die ik laat is speciaal voor jou gemaakt' bezorgde veel mensen - ondanks dat Davy en Alessa het lied niet live zongen - kippenvel, en ook docent Gorik Hageman die de bijeenkomst op school organiseerde, 'kreeg er kriebels van'.

Vader Shing Chung waardeerde het enorm dat de school zich de voorbije twee jaar zo heeft ingespannen om Sylvester te blijven herinneren. Het beeld van de kraanvogel is een verwijzing naar de vele kraanvogels die Maxwell, het broertje van Sylvester, elke dag voor hem vouwde in de korte periode dat hij in het ziekenhuis lag. "Zie je een heleboel kraanvogels vliegen? Bedenk dan, één kan Syl zijn: de mooiste, knapste, sterkste én de slimste. En de rest? Dat zijn al zijn chicks, denk ik", memoreerde hij.

Vader Shing Chung denkt met een lach en een traan aan zijn zoon. (foto: Omroep Zeeland)

Het gedenkteken heeft een plekje gekregen in de binnentuin van de school. Het is gerealiseerd vanuit de opbrengst van een obstacle run die de school met kerst 2019 is hield, en met een bijdrage van de school zelf. Het is de bedoeling dat de namen van alle leerlingen die de afgelopen jaren in hun schoolperiode zijn overleden, erbij komen te staan.