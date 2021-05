Lekkende dam beperkt zwemplezier bij Sint-Maartensdijk

"Moet je nou kijken! Dit is toch een prachtige plek!?", roept Wim terwijl hij vanaf de dijk naar het strandje wijst. Wim is geboren en getogen in Sint-Maartensdijk en het strandje is een van zijn favoriete plekken in de regio.

Schriftelijke vragen gesteld

"Het is toch zonde dat er niets aan gedaan wordt. Die dam is al jaren lek en ook de bijbehorende sluis werkt niet goed." Wim heeft daarom de hulp ingeschakeld van VVD-fractievoorzitter Anco Fase, die inmiddels schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college.

Wim Scherpenisse op de dam bij het strandje van Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

Fase hoopt dat de dam zo snel mogelijk wordt gerepareerd. "De dam hield het water in die kom, waardoor kinderen er konden blijven zwemmen. Maar door de lek in de dam stroomt het water weg. Dat is al een paar jaar het geval, maar de mensen in Sint-Maartensdijk moeten nu het zwembad een jaar missen. Het strandje bij de dam zou een perfect alternatief zijn."

"Wanneer de beantwoording komt van het college weet ik niet," aldus Fase. "Ik ga ervan uit dat het nog wel even duurt want ik heb gevraagd of de reparatie nog dit seizoen kan, zodat er deze zomer gezwommen kan worden. Men zal dan nog op zoek moeten naar de middelen."

