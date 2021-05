Singer-songwriter JMF uit Middelburg maakt derde album

Wat een verschil, eerst 15 jaar, nu al na twee jaar. Wat is er veranderd?

"Ik had meer tijd. En ik had de vorige keer de opdracht gekregen van jou, dus ik ben onmiddellijk aan de slag gegaan!"

Op je vorige album ging het vooral over 'je niet op je plaats voelen'. De nieuwe titel klinkt een stuk optimistischer. Ben je dat ook?

"Ten dele, want het is natuurlijk niet zo'n heel leuke tijd. Je kan in de teksten ook wel horen dat er iets aan de hand is. Je bent toch heel de tijd bezig met de lockdown."

Jan François (JMF) vertelt over zijn nieuwe album Like Flowers Growing

Je besloot twee jaar geleden helemaal voor de muziek te gaan. Wat dat betreft kwam het erg slecht uit, die corona. Hoe heb je je daar doorheen geslagen?

"Zoals zoveel anderen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Ik had wel tijd om liedjes te schrijven en in mei zijn we gestart met de opnames. Het is een ander album dan het vorige, ook al door het ontbreken van drums. Daardoor is er meer rust en eenheid in de nummers."

Wat ga je doen als er weer meer mogelijk is? Optredens of meteen nieuwe opnames?

"Niet gelijk nieuwe opnames, want dan moet ik eerst nieuwe liedjes schrijven. Ik heb er nu nog niet genoeg voor een nieuw album. Ik hoop wel dat we mogelijkheid hebben de cd te presenteren met een live-optreden."