RIVM meldt 132 nieuwe positieve coronatests in Zeeland

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen, 23 in totaal, zijn gemeld in de gemeente Reimerswaal, gevolgd door Vlissingen met 21 en Tholen met 16 nieuwe besmettingen. In Terneuzen is er sinds gisteren 1 nieuwe bij gekomen, het laagste aantal van alle Zeeuwse gemeenten.

Besmettingen per gemeente

Gemeente di 27 apr wo 28 apr do 29 apr vr 30 apr za 1 mei Borsele 9 11 22 10 5 Goes 13 16 13 16 14 Hulst 2 17 19 14 11 Kapelle 7 8 12 19 12 Middelburg 10 20 16 21 9 Noord-Beveland 1 0 1 6 5 Reimerswaal 13 32 17 29 23 Schouwen-Duiveland 6 17 15 13 4 Sluis 1 12 2 5 3 Terneuzen 21 33 20 19 1 Tholen 16 18 18 35 16 Veere 7 7 2 8 8 Vlissingen 14 20 23 16 21 Totaal Zeeland 120 211 180 211 132

Een Middelburger, twee mensen uit Reimerswaal, een Tholenaar en een Vlissinger werden opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen 24 uur werden er geen nieuwe overlijdens gemeld in Zeeland.

Zevendagenlijn

Omdat de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van dag tot dag kunnen fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totale aantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Op onderstaande kaart zie je het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Daarop kan je zien dat negen gemeenten in de categorie 'zeer ernstig' vallen, zij hebben omgerekend meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners. Reimerswaal spant nog steeds de kroon met 670 besmettingen per 100.000 inwoners. Vier gemeenten - Middelburg, Schouwen-Duiveland, Sluis en Veere - vallen onder de categorie 'ernstig'.