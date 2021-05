'Maai me niet', dorpsbewoners Driewegen maaien bermen (niet)

Het bord is duidelijk: 'Maai me niet.' Geen overbodig bord, want de gemeentelijke uitvoerders zijn niet gewend dat iemand anders 'hun' bermen maait. Zo kon het gebeuren dat een stukje van de Schoondijksedijk tóch al gemaaid werd. Op de andere plekken die de vrijwilligers adopteerden, groeit het gras nog welig.

"Het is ons vooral om het pinksterbloemetje te doen", zegt Tonnie Outermans. "Die willen we in stand houden en vermeerderen. Door later te maaien proberen we ze uit te laten bloeien, zodat ze hun zaad kunnen vormen en er volgend jaar meer op komen." "We zijn eigenlijk gewoon natuurliefhebbers", vult zijn vrouw Lidwien Willemse aan. "We zien dat de biodiversiteit sterk achteruit gaat, het aantal soorten en planten neemt af."

'Laat ons maaien'

En dus stapten de vrijwilligers met hun maaiplan naar de gemeente. Lidwien Willemse: "Met het voorstel: laat ons maaien en dan wat later in het jaar, als we denken dat het goed is voor de bloemetjes en de insecten." De gemeente was enthousiast en zo waren de vrijwilligers ineens verantwoordelijk voor het maaien van een aantal bermen in Driewegen.

Natuurlijk staat verkeersveiligheid voorop, benadrukt Willemse. De vrijwilligers zochten samen met de gemeente en de dorpsraad naar geschikte plekken in het dorp. Bermen langs de Korteweg, Paulushoekseweg, Schoondijksedijk en bij de begraafplaats werden uitgekozen.

Tonnie Outermans en Lidwien Willemse kijken naar de pinksterbloemetjes in de berm. (foto: Omroep Zeeland)

Het maaien gebeurt waarschijnlijk volgende week, als de pinksterbloemen zijn uitgebloeid. De rest van het jaar gaan 'hun' bermen weer op in het maaibeleid van de gemeente. "We hebben de gemeente geadviseerd om dan niet meer elke week te maaien", zegt Outermans. "Liefst één keer in de maand. We hebben het compromis gesloten daar een beetje tussenin te zitten."

Zijn vrouw glimlacht: "Hopelijk worden de bermen in Driewegen zo steeds bloemrijker."