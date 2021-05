Rebelse tactiek levert Van Dijke zege op in Oostenrijk

Mick van Dijke voorafgaand aan een wedstrijd in Frankrijk (foto: Team Jumbo-Visma)

De wedstrijd rondom het Vorarlberg, gelegen in het westen van Oostenrijk, bestond uit negen rondes van zeventien kilometer met daarin twee klimmetjes, die elke ronde beklommen moest worden door de meer dan 200 gestarte renners. "Eigenlijk hadden we met de ploeg een beetje een rebelse tactiek bedacht", legt een dolblije Van Dijke uit na afloop. "De bedoeling was om gelijk in de eerste ronde met de hele ploeg volle bak die eerste klim over te gaan. Dat lukte en toen waren we weg."

Maar omdat het een vrij kleine en eenvoudige ronde was, werd het gat tussen Van Dijke en zijn teamgenoten al snel weer dichtgereden door het peloton. "We hadden daarna nog wel iemand mee in de vlucht van de dag, maar eigenlijk was het de hele dag achtervolgen."

Alles of niets

Tot aan de laatste ronde. "De bedoeling was om Rick Pluimers af te zetten voor de sprint en ikzelf mocht nog een alles-of-nietspoging wagen", zegt Van Dijke. Dat leverde succes op. "Bij het laatste klimmetje ben ik volle bak doorgereden en heb ik niet meer achterom gekeken. Pas op de streep zag ik dat het gat groot genoeg was. Geweldig! Er komt een mooie periode aan en die ben ik gestart met een overwinning. Dat is prachtig."

Mick (links) en Tim van Dijke op het trainingskamp in Alicante (foto: Team Jumbo-Visma)

Van Dijke kende al een goed voorjaar waarin hij in Italië voor de winst sprintte met de Brit Mark Cavendish en zesde werd bij een wedstrijd in Frankrijk. De winst in Oostenrijk onderstreept zijn goede vorm. De volgende wedstrijd die voor Van Dijke op het programma staat is de Ronde van Hongarije.

Terugkeer van Hoogerland

Aan de start van de Oostenrijkse wedstrijd deden nog twee Zeeuwen mee. De in 2016 gestopte Johnny Hoogerland uit Yerseke, die tegenwoordig een pension runt in Oostenrijk eindigde op plek 69 op iets meer dan een minuut achter Van Dijke. Hoogerland rijdt tegenwoordig voor een lokale wielervereniging. Jarno Mobach uit Philippine reed ook mee in Oostenrijk en eindigde op plek 73.

Lees ook: