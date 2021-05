Zelfs in Arnhem weten ze dat de skatebaan in Middelburg weer open is

Het nieuws over sluiten én toch weer openen van de skatebaan had zich onder heel skatend-Nederland verspreid. Zo is ook familie Bakker uit Arnhem op de hoogte. Ze zijn komende week op vakantie op een camping in Zeeland. "Onze middelste en oudste zoons zijn enorme skatefanaten. Daarom moet er altijd een skatebaan in de buurt zijn als we op vakantie gaan. Omdat de skatebaan ineens dicht zou zijn, waren ze heel teleurgesteld."

'Iedereen gemobiliseerd om te ondertekenen'

Toen de familie een tijdje terug hoorde over de petitie om de baan weer te openen kwam zoon Jonathan meteen in actie. "Hij heeft iedereen gemobiliseerd om te tekenen. We hebben mazzel, want precies vandaag kan hij weer los", vertelt vader Freek Bakker.

Moeder Ansel beaamt: "We hebben het nieuws goed gevolgd en ze waren heel blij. En nu kunnen wij samen Middelburg in." Volgens het stel is het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om te skaten. "Vooral er nu binnen een hele tijd niks kon qua sport vanwege corona. En ook op vakantie kunnen we verder niet veel doen. Op deze manier kunnen we heel veel plezier hebben."

Skaten als uitlaatklep

Daarnaast is het ook een uitlaadklep voor hun middelste zoon. "Hij heeft autisme en moet heel veel prikkels weer ontladen. Skaten is helemaal zijn passie. Dat zal voor meerdere jongeren, ieder op zijn of haar eigen manier, het geval zijn. Dit moet eigenlijk overal zijn."

Familie Bakker uit Arnhem viert alleen vakantie mét een skatebaan in de buurt (foto: Omroep Zeeland)

Voor de familie zou het juist een feestje zijn om dichtbij een skatepark te wonen. Voor hun zou het dus geen overlast opleveren. "Wij zeiden meteen toen we aan kwamen rijden dat dit een ideale plek zou zijn voor ons. Maar als je je eraan stoort, is het vervelend. Als je er niks mee hebt of geen kinderen die skaten bijvoorbeeld."

Einde van het jaar moet het nieuwe park klaar zijn. Het is nog niet duidelijk waar. Skatepark Wim wordt dan gesloopt en vervangen door een speelvoorziening voor kinderen tot 12 jaar. Zolang het park nog open is moet de baan iedere avond om tien uur gesloten zijn. Ook moet de baan netjes achter gelaten worden.

