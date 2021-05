Lionel Fitsch verveelt zich niet na voetbalpensioen: 'Op de werf draait het ook om het team'

Het afgelopen jaar voelde Fitsch zich steeds minder voetballer. "Er mocht een tijd niet getraind worden en toen dat wel mocht, was het in twee- of viertallen." Begin september werden er kortstondig nog een paar wedstrijden afgewerkt, voor Nederland opnieuw in een lockdown ging.

Voetbal leek steeds minder op de sport waar de voormalig verdediger van onder meer Hoek ooit zo gek op was en dus besloot hij te stoppen. "Op een gegeven moment speelden we zelfs wedstrijden zonder publiek."

Voetballer in ruste

Het leven van voetballer in ruste bevalt hem tot nu toe erg goed. "Ik heb ineens tijd om op zaterdag mee te gaan met mijn zoontje, die inmiddels ook voetbalt", aldus Fitsch, die in zijn vrije tijd dus alsnog op een voetbalveld te vinden is.

Doordeweeks slijt hij zijn dagen langs het water in Vlissingen als Paint Supervisor bij Damen Yachting. Het komt erop neer dat hij verantwoordelijk is voor het schilderwerk aan de buitenkant van de boten. "Ik stuur de boel aan en controleer of het werk naar wens van de klant wordt uitgevoerd."

Je moet goed kunnen samenwerken met mensen uit alle delen van de wereld" Lionel Fitsch

Het toverwoord daarbij is flexibiliteit, want op de werf van Damen is Nederlands lang niet altijd de voertaal. "Het is een komen en gaan van mensen uit allerlei landen." Maar als Fitsch iets heeft geleerd van zijn tijd als voetballer is het wel samenwerken in een team. "En ook hier staat team voor together everyone achieves more."

Binnenkort hoopt Fitsch zijn eerste project als Paint Supervisor af te ronden. Of het perfect opleveren van een luxueuze jacht aan een multimiljonair uit een ver oord eenzelfde soort vreugde veroorzaakt als een winnend doelpunt in de laatste minuut vraagt hij zich af. "Ik ben benieuwd. Toen-ie voor het eerst in het water lag, voelde ik me wel trots."

Definitief afscheid?

Mocht het toch nog gaan kriebelen, kan Fitsch natuurlijk zijn rentree maken als voetballer. Hij sluit niet uit dat het er ooit van komt, maar dan moet er wel eerst wat veranderen. "Dan wil ik iemand weer gewoon een hand kunnen geven, maar het belangrijkste is toch wel het publiek. Ik wil dat familie en vrienden weer langs de lijn kunnen staan."