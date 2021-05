Drugs in je 'baco' of wodka Red Bull? Door deze HZ-studenten kun je dat straks testen

"We hebben een soort visitekaartje gemaakt met daarop twee keer twee drugstesten", vertelt de directeur van de studentcompany, Daniëlle Lambrechts. "Je kunt door een druppel van je drankje op het kaartje te doen, je drankje testen op GHB en op ketamine, de twee meest voorkomende drugssoorten bij het uitgaan en drogeren."

GHB Vanaf de jaren '90 kwam GHB in opmars als 'recreatieve' drug. Het effect van GHB is dempend en het veroorzaakt net als alcohol een lichte roes. De drug kan stimulerende effecten hebben, hallucinaties veroorzaken, maar ook zorgen voor bewusteloosheid. De drug is tot maximaal acht uur na inname nog aantoonbaar in het bloed, en maximaal twaalf uur na inname aantoonbaar in urine. Ketamine Ketamine is een verdovingsmiddel dat ook als recreatieve drug wordt gebruikt. Bij een lage dosis komen mensen in een dromerige, zweverige toestand terecht. Bij een hoge dosering kan ketamine hallucinaties veroorzaken. Volgens het Trimbos Instituut, het kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid, wordt ketamine steeds populairder onder jongeren. Bron: Trimbos instituut

Het idee om drugtesten op een laagdrempelige manier te gaan verkopen, komt van Daniëlle zelf. Zij heeft het namelijk zelf meegemaakt dat iemand in haar omgeving gedrogeerd werd.

In eigen omgeving gedrogeerd

"Een vriendin van mij is wel eens door haar ex-vriendje gedrogeerd tijdens het uitgaan. Ik vond dat zo erg", vertelt ze. "En we konden er toen niets aan doen." Danielle besloot samen met collega-studenten marktonderzoek te doen om te kijken of drogeren tijdens het uitgaan vaker voorkomt in Zeeland.

"De politie houdt dat soort cijfers niet bij namelijk. Het is moeilijk uit te zoeken of iemand zelf drugs heeft genomen en sinds wanneer het in je bloed zit", vertelt Danielle.

Politie Zeeland-West-Brabant beaamt dat. "Een melding van drogeren kan vallen onder allerlei andere meldingen zoals 'onwel worden' of 'seksueel misbruik', wat uiteraard niet betekent dat er geen meldingen van drogeren bij ons zijn binnengekomen. Een echt beeld is er vanuit Zeeland dus niet te schetsen."

Uit de enquête die de studenten hebben rondgestuurd blijkt dat 1 op de 5 geënquêteerden denkt wel eens ongewild drugs in zijn of haar drankje te hebben gehad. ''Dat is toch best wel veel en ik ben blij dat we daar vanuit onze company misschien iets aan kunnen doen."

Studentcompanies

Ieder jaar worden op de Hogeschool Zeeland studentenbedrijfjes opgezet die kleine producten op de Zeeuwse markt brengen. Het doel van het lesprogramma is studenten ervaring op te laten doen in het werkveld. De studenten bedenken zelf welk product ze op de markt willen brengen en doen vooraf marktonderzoek. Sommige studentcompany's gaan na het lestraject verder met hun bedrijf en groeien uit tot 'echte bedrijven'. Zoals bijvoorbeeld studentcompany Sugarfam, die in 2019 werd opgezet.

Hoop voor de toekomst

De studenten van 'Nothing in my Glass' zetten met hun bedrijfje vooral in op de toekomst, in de hoop dat cafés en discotheken straks weer opengaan. "Een precieze datum voor de start van de verkoop hebben we daarom nog niet", vertelt Daniëlle. "Maar we willen wel gauw beginnen."