Kelvin Doene uit Goes is niet Nederlands mooiste man

Kelvin Doene uit Goes greep naast de titel Mooiste Man van Nederland (foto: Omroep Zeeland)

De 28-jarige Goesenaar was één van de 32 mannen die meedeed in de finale in de Arendshoeve in The Garden of Amsterdam. "Het was leuk, spannend en ook wel zenuwslopend. Ik kijk er met supergoed gevoel op terug", zegt Doene. Hij bereikte niet de laatste zestien in de finale maar vond het een 'supermooi traject'. Hij gaat wel verder met modellenwerk nu, naast zijn werk als aftersales van Jaguar-Landrover.

Zonder publiek

De nationale verkiezing, die alleen via internet werd uitgezonden, werd vanwege de coronamaatregelen zonder publiek gehouden. De deelnemers presenteerden zich in smoking en zwembroek en na een paar rondes bleven er uiteindelijk tien over.

Winnaar Tjardo Vollema mag door de winst naar Manilla op de Filipijnen om het daar op te nemen tegen zijn buitenlandse concurrenten. Dan wordt de Man of the World verkozen.