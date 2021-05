Gestopte Hoogerland duikt ineens op in Oostenrijkse wielerwedstrijd

Hoogerland (links) deed de afgelopen week mee aan twee wedstrijden in Oostenrijk (foto: Johnny Hoogerland)

Johnny, ineens ben je terug in het wielerpeloton. Begon het dan toch weer te kriebelen?

"Toen we drie jaar terug hier in Oostenrijk kwamen wonen, heb ik anderhalf jaar nauwelijks gefietst. Ik was toen ook twintig kilo aangekomen. Pas in april 2019 ben ik echt weer gaan fietsen. Al snel kreeg ik de smaak weer te pakken. Ik fietste gelijk weer veel en ben ik meteen ook fit geworden."

Maar waarom heb je dan juist nu besloten om weer aan een wedstrijd mee te doen?

"Die hele coronapandemie maakt mensen ook een beetje gek af en toe. Ons hotel is al zeven maanden dicht en dan zoek je toch een beetje uitdaging af en toe. Hier in de buurt hebben we een leuke fietscommunity. Mijn basisconditie is gewoon hartstikke goed en toen hadden een paar van die gasten mij uitgedaagd om een wedstrijdje mee te rijden."

Hoe was het om jezelf weer eens terug te vinden tussen andere wedstrijdrenners?

"Ik vond het hartstikke leuk om te doen en heb me echt geamuseerd. Maar het was echt zonder stress en gewoon lachen. Afgelopen weekend was mijn vrouw Gerda ook mee. Zij was verzorgster. Voor ons was het echt een uitje. Gewoon even weg uit de dagelijkse sleur en onzekerheid. Iedereen probeert zich op zijn eigen manier door die pandemie heen te slaan. Het was dan ook wel extra grappig dat Mick van Dijke die wedstrijd wint."

De Grote Prijs van Vorarlberg werd gisteren gereden en werd gewonnen door Mick van Dijke uit Colijnsplaat. Hij ontsnapte in de laatste kilometers en kwam solo over de finishstreep. Hoogerland werd 69e op iets meer dan een minuut van Van Dijke. Vorige week reed Hoogerland mee in Kirschblütenrennen in Wels.

Ga je nou weer vaker wedstrijden rijden of ga je nu weer snel genieten van je wielerpensioen?

"Ik heb niet het idee dat ik ineens weer wedstrijdrenner ben hoor. Ik heb gewoon voor de lol een paar wedstrijdjes gereden. Normaal gesproken rij ik de komende maand niet meer en ik hoop dat we snel het hotel weer mogen openen. Ik zal veel blijven fietsen, dat hoort bij mij. Ik merk gewoon als ik gefietst heb dan ben ik een gelukkig mens. Wedstrijdjes rijden zijn geen must voor mij, maar mocht het zo uitkomen dat het past. Waarom niet?"

Hoe gaat het met jullie hotel in Oostenrijk ondanks alle coronaperikelen?

"We zijn al sinds eind oktober dicht. Dat is niet heel prettig natuurlijk. Wij zijn vooral op het zomerseizoen gericht, dat is ons geluk. Afgelopen zomer was een hele goede voor ons omdat heel veel Oostenrijkers in eigen land bleven en de Wörther See was de meest populaire bestemming. Ik ga er vanuit dat deze zomer vergelijkbaar wordt. Ik maak me daar geen zorgen over. Maar ik heb door de coronapandemie wel geleerd dat je heel flexibel moet zijn. Alles kan zomaar weer veranderen."