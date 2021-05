Man dreigt huis in brand te steken in Nieuwdorp

(foto: ANP)

Rond 09.00 uur kwam een eerste melding over de man binnen. Hij zou toen voor de deur van de woning van de inwoner uit Nieuwdorp staan en dreigende taal uiten. Toen de politie arriveerde was de man er al vandoor. In de omgeving werd nog naar hem gezocht, maar de agenten troffen niemand meer aan.

In de loop van de ochtend kwam een nieuwe melding binnen. Dit keer dreigde de verdachte de woning in brand te steken. Ook nu kon de Roosendaler niet door de politie gearresteerd worden. Het slachtoffer zocht in de tussentijd elders een veilig heenkomen.

Rende over het land

Rond 13.00 uur meldden buurtbewoners dat dezelfde man weer rond de woning gezien werd. "We kregen vervolgens alle medewerking van buurtbewoners om in tuinen en schuren te kijken", laat de politie via Facebook weten. "Gelukkig meldde een inwoner een verdacht persoon in een veld. Hij voldeed aan het signalement, maar toen hij ons zag, rende hij over het land richting de Stoofweg. Hij rende langs een boerderij, maar daar is hij aangehouden door collega's die zijn pad afsneden".



Volgens de politie spelen de bedreigingen zich af in de relatiesfeer. De verdachte zit nog vast voor nader onderzoek.