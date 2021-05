Blije ondernemer, blije campinggasten: 'We vermaken ons wel in Zeeland'

Ondernemer Arjen Brinkman is niet ontevreden over de drukte op zijn camping De Paardekreek in Kortgene. "Bungalowpark zo'n beetje vol, camping denk ik 90 procent", zegt hij. "We kunnen gewoon lekker ons werk doen en gasten ontvangen. Ik hoop wel dat het de komende tijd meer wordt."

Want het toerismebeeld in Zeeland is wel anders dan anders, zegt Brinkman. "Uit België en Duitsland zijn veel minder gasten dan normaal aanwezig." Ook valt hem op dat er meer pubers op de camping rondlopen. "Thuis is er natuurlijk ook niet al te veel te doen. We merken wat meer avond- en nachtactiviteit dan gebruikelijk in de meivakantie", glimlacht hij.

Als Vlissinger op de camping in Kortgene

En: er staan meer Zeeuwen op de camping. "Je hoeft niet ver van huis te zijn om het leuk te hebben", zegt Ralph van de Wijnckel uit Vlissingen terwijl hij voor zijn tent zijn ontbijt verorberd. "Het is heerlijk hier. Een fijne camping, we hebben ons bootje daar liggen," zwaait hij richting het Veerse Meer. "Dus we kunnen lekker zeilen en voetballen hier, we vermaken ons prima." Dat blijkt, zijn kinderen zijn in geen velden of wegen te bekennen.

Elke en Jeroen den Hollander met hond Toto voor de caravan. (foto: Omroep Zeeland)

Ook de zoon van Elke den Hollander uit Gouda is lekker aan het spelen op de camping. Vader en moeder vermaken zich ondertussen ook prima. "Beetje fietsen, beetje wandelen, naar het strand, op het water... Er valt genoeg te doen", straalt Elke.

Of niet, beaamt Saskia van der Vight uit Soest, die een eindje verderop voor de camper zit. "Gewoon even niks", geniet ze. "Een halve dag bezig zijn met de afwas en dan gewoon op je stoeltje zakken."