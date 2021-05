Sjaak den Herder komt met boek over vrouwenwielrennen in Zeeland: 'Een naslagwerk voor de echte liefhebber'

In het boek zijn alle uitslagen te vinden van wedstrijden die de afgelopen decennia werden verreden in onze provincie. "In 1959 was de eerste vrouwenkoers in Goes, voor de start van de mannen in de Ronde van Midden-Zeeland", vertelt Den Herder vanuit het wielerarchief in zijn woning in Middelburg.

De 75-jarige Den Herder moest veel moeite doen om alle uitslagen bij elkaar te krijgen. "Bij sommige wedstrijden deed bijvoorbeeld één vrouw mee, maar die ging dan wel meteen de boeken in." Bij andere koersen was alleen de winnaar bekend en moest Den Herder diep graven om ook de nummers 2 en 3 te achterhalen.

De Tour de France voor vrouwen was ik bijna vergeten op te nemen in het boek " Sjaak den Herder

Uiteindelijk slaagde hij daar in en is zijn boek zo goed als af. "Alleen was ik een heel belangrijke bijna vergeten", memoreert de Middelburger. "Er is in 1993 in Zeeland een etappe van de Tour Feminin, de Tour de France voor vrouwen, verreden. Die had het boek bijna niet gehaald, maar gelukkig werd ik er op tijd door een collega op geattendeerd."

Het boek wordt in principe niet door een uitgever aan de man gebracht. "Het is meer een naslagwerk, voor de echte Zeeuwse liefhebber."

De uit Sint-Maartensdijk afkomstige Keetie van Oosten-Hage werd in de jaren '60 en '70 twee keer wereldkampioen op de weg bij de vrouwen. Hij is niet plan zijn boek als eerbetoon aan haar, of één van de andere winnaressen te overhandigen. "Maar wie weet komen ze naar mij toe, als ze horen dat er iets over ze verschijnt."

Eerder werk

Dit naslagwerk wordt het vijfde boek van Den Herder over koersen op Zeeuwse grond. Het boek 'Het moet wel waaien' was een eerbetoon aan de Zeeuwse ronde.