Goedemorgen! Vakantie in Zeeland, vrouwenwielrennen en korte film

Want Zeeland is deze meivakantie weer goed in trek bij toeristen. De lage temperatuur en het gebrek aan leuke uitjes lijkt ze niet te deren. "Oké, een graadje of vijf/zes zou nog lekkerder zijn, maar ik vind het tot nu toe heerlijk", glimlacht een man liggend in een stoel voor zijn camper. Deze vakantie staan er ook opvallend meer Zeeuwen op de campings.

De 75-jarige Sjaak den Herder brengt binnenkort zijn vijfde wielerboek uit. Den Herder heeft een speciaal naslagwerk gemaakt over de geschiedenis van het vrouwenwielrennen in Zeeland. "Het gaat bij wielrennen vaak over mannen, maar Zeeland heeft ook een mooie geschiedenis met vrouwenkoersen."

Gesprekken met ouderen en hun verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zijn het uitgangspunt voor de korte film 'Vergeet mij niet', die de jongeren van de jeugdtheaterschool Zeeland hebben gemaakt. De film speelt zich af in de duinen bij Dishoek. Daar lagen de Duitsers en een paar kilometer verderop woonde de Vlissingse melkboer Poppe met zijn gezin.

Weer

Vandaag is het de meeste tijd bewolkt met maar af en toe zon, en in de loop van de dag kan er verspreid wat lichte regen of motregen vallen. De zuidwestenwind wordt matig, aan zee vrij krachtig. Maximum vanmiddag van 12 tot 14 graden.Vanavond neemt de wind toe en later in de avond en komende nacht is het regenachtig. Dan is er ook een harde zuidwestenwind, met kans op zware windstoten.