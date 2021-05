Dierenwelzijn heeft voor de meeste Zeeuwse gemeenten geen prioriteit

Wat zijn de eisen voor een kinderboerderij, hoe pak je verwaarlozing aan van dieren en wanneer moet een sloot uitgebaggerd worden zodat vissen er beter in kunnen zwemmen? Dat soort zaken staan in specifiek dierenwelzijnsbeleid, ook wel een dierenwelzijnsnota genoemd.

Uit de rondgang blijkt verder dat de Zeeuwse gemeenten verschillende opvattingen hanteren met betrekking tot het dierenwelzijnsbeleid. Zo betaalt de ene gemeente de facturen van de dierenbescherming en de subsidie aan de dierenopvang, terwijl een andere gemeente zegt niet bevoegd te zijn en doorverwijst naar landelijke wet- en regelgeving.

Ook de gemeente Terneuzen heeft geen specifiek beleid. Oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, Terneuzen Sterk, SP, D66 en Sociaal Terneuzen wilden dat graag veranderen. Maar een voorstel voor een dierenwelzijnsnota werd onlangs weggestemd.

De meerderheid in de gemeenteraad zag er net als het college van burgemeester en wethouders geen heil in. Volgens wethouder Jurgen Vervaet zouden ook de kosten te hoog worden met een bedrag van 150.000 euro.

Kosten die Vlissingen, de enige Zeeuwse gemeente met een dierenwelzijnsnota, voor lief neemt en die daar ook een stuk lager uitvallen. Op jaarbasis kost de dierenwelzijnsnota Vlissingen ruim 40.000 euro.

Dat een dierenwelzijnsnota nu in Terneuzen is afgeketst wil niet zeggen dat het plan van de baan is. De partijen die het voorstel hebben ingediend laten weten, dat ze het onderwerp volgend jaar mogelijk opnemen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Zo vindt fractievoorzitter Paula Stoker van partij Terneuzen Sterk dat een dierenwelzijnsnota juist helpt om het dierenwelzijnsbeleid bij elkaar te voegen. "Nu is het versnipperd over meerdere beleidsterreinen. Het is onze taak als raad om het beleid te controleren, maar op deze manier gaat dat niet."

Laszlo van de Voorde, fractievoorzitter van de PvdA, sluit zich daarbij aan. "Vorige zomer hebben we hier nog heel veel commotie gehad omdat de kinderboerderij aangaf dat de hertjes weg moesten om financiële redenen. De gemeente gaf toen niet thuis. Ik wil mij er hard voor maken."

Dat de nota er in Terneuzen voorlopig niet komt, is een gemiste kans volgens dierenopvang Zeeuws-Vlaanderen. "Op dit moment is het dierenwelzijnsbeleid binnen de gemeente niet een vast beleid", zegt bestuurslid Ruud van Velzen. Om dat te veranderen is volgens hem zo'n dierenwelzijnsnota juist van groot belang en zouden alle dierenorganisaties er ook in betrokken moeten worden.

Reacties Zeeuwse gemeenten

Aan alle overige gemeenten, op Vlissingen en Terneuzen dus na, is dezelfde vraag voorgelegd: 'Beschikt de gemeente over een dierenwelzijnsnota? Zo niet, is er dan op een andere manier specifiek beleid vastgesteld inzake dierenwelzijn?'

Middelburg:

Middelburg heeft geen expliciet dierenwelzijn in de vorm van een dierenwelzijnsnota, maar is wel actief betrokken bij dierenwelzijn met name in de vorm van subsidieverlening. Aan het dierenasiel, aan Vogel- en Zoogdierenopvang de Mikke, en sinds een aantal jaar verlenen wij ook subsidie aan de Dierenambulance. Maar er is geen expliciet dierenwelzijnsbeleid 'op papier' ontwikkeld (tot nu toe).

Veere:

We hebben geen nota, we voeren een wettelijke taak uit. Vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling verstrekken we subsidie op basis van criteria die in de subsidiewijzer zijn opgenomen.

Hulst:

De gemeente Hulst heeft geen nota/beleid omtrent dierenwelzijn.

Sluis:

Nee, we hebben geen dierenwelzijnsnota omdat we als gemeente niet bevoegd zijn op het gebied van dierenwelzijn. Er is een Wet Dieren en tot 21 april 2021 een Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Via onze APV kunnen wij enkel handhavend optreden op overlast van dieren, niet ten aanzien van dierenwelzijn.

Borsele:

Wij hebben geen eigen gemeentelijke dierenwelzijnsregels. Dierenwelzijn wordt via landelijke wetgeving geregeld. Onder andere in de Wet dieren en het besluit houders van dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de controlerende organisatie. Die valt onder het Rijk. Ook de politie ziet toe op dierenwelzijn. In onze APV staan wel regels over dieren houden en het in bezit hebben van dieren. Die regels zijn gericht op overlast.

Kapelle:

De gemeente Kapelle heeft geen dierenwelzijnsnota of specifiek beleid vastgesteld over dierenwelzijn. De uitvoering die wij geven aan dierenwelzijn is het verlenen van subsidie aan: het dierenasiel, de Dierenambulance en Vogel- en Zoogdierenopvang de Mikke.

Goes:

De gemeente Goes beschikt niet over een dierenwelzijnsnota en specifiek vastgesteld beleid is er niet. Wel wordt vanuit verschillende invalshoeken aan het dierenwelzijn aandacht geschonken. Zoals de opvang en verzorging van dieren door het Dierenasiel De Bevelanden en Vogel- en Zoogdierenopvang de Mikke, het vervoer van gewonde/gevonden dieren door de Dierenambulance, "dieren achter de voordeur" door sociale hulpverleners, kwaliteitseisen (certificaat/keurmerk) voor de Kinderboerderij et cetera.

Schouwen-Duiveland:

De gemeente Schouwen-Duiveland beschikt niet over een dierenwelzijnsnota. Er is ook geen specifiek beleid inzake dierenwelzijn. Uiteraard wordt er bij grote projecten/vergunningen wel gekeken naar de gevolgen voor dier en natuur.

Noord-Beveland:

We hebben geen dierenwelzijnsnota. We verlenen jaarlijks een subsidie aan het Dierenasiel De Bevelanden in Goes. Verder betalen we een jaarlijkse factuur aan de Dierenbescherming voor transport van dieren.

Tholen:

De gemeente Tholen beschikt niet over een nota Dierenwelzijn en heeft daar ook geen specifiek beleid voor vastgesteld. Wat we wel hebben gedaan is, ter voldoening aan onze wettelijke taak m.b.t. opvang van zwerfdieren, afspraken gemaakt met een dierenpension over die opvang.

Reimerswaal:

Er is in Reimerswaal geen nota of beleid dierenwelzijn. Wel hebben we afspraken met de dierenambulance van de Dierenbescherming voor het vervoer van gewonde dieren naar het dierenasiel in Goes. Ook met het dierenasiel hebben we afspraken voor de opvang van dieren uit Reimerswaal.