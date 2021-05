Middelburgse Mirella schrijft boek over haar ervaringen met huiselijk geweld

Mirella groeit op in een gezin waar huiselijk geweld de normaalste zaak van de wereld is. "Eerst was ik observator van het geweld van mijn vader naar mijn moeder toe. Je kijkt toe als kind en denkt dat het zo hoort. Toen mijn broers en ik ouder werden, kwamen wij ook aan de beurt."

'Hij beloonde je met een Mars'

Naast fysiek geweld, is er ook sprake van psychisch geweld. En alsof de situatie thuis al niet erg genoeg is, krijgt Mirella ook nog te maken met seksueel misbruik in het dorpje aan de Zeeuws-Vlaamse grens waar ze toen woonde.

"We hadden een buurman die pedofiel was. Hij had karpers in zijn tuin en hij beloonde je met een Mars als je kwam kijken. Maar hij had andere bedoelingen, hij betastte me op plekken waar een volwassene niet hoort te komen", vertelt Mirella.

Mirella Herwegh en haar twee broers groeien op in een gezin vol huiselijk geweld (foto: Mirella Herwegh)

Als ze twintig is, vlucht Mirella letterlijk uit huis als haar vader zijn agressie weer eens op haar botviert. In de loop der jaren zoekt Mirella meerdere keren professionele hulp om haar verleden te verwerken. Maar als ze ruim vijf jaar geleden moeder wordt, dienen de trauma's zich opnieuw keihard aan.

"Ik werd op mijn 39e moeder en dat betekende dat ik met mijn man en de bonuskinderen ging samenwonen. Daardoor kwam alles in een stroomversnelling terecht. De onkunde kwam naar boven. Mij is bijvoorbeeld geleerd dat je corrigeert met een tik en ik wist niet hoe ik dat anders kon doen."

Leuk huis en mooie auto

Mirella leert veel van haar partner en weet een liefdevol gezin op te bouwen. Ze heeft een eigen bedrijf in de communicatie, een leuk huis en een mooie auto. Maar ze zwijgt over haar verleden, jarenlang weet bijna niemand wat Mirella als kind meemaakte.

"Mijn imago als sterke succesvolle vrouw paste niet bij mijn pijnlijke verleden. Ik schaamde me heel erg. Ik was er nog niet aan toe om het beeld dat ik geschept had van mezelf te doorbreken."

Mirella Herwegh schreef een boek over haar trauma's (foto: Omroep Zeeland)

Een paar jaar geleden neemt ze een eerste stap door haar verhaal anoniem te vertellen voor het online vrouwenplatform De Zeeuwze. Nu is Mirella er klaar voor om haar masker helemaal af te doen. Wat begon als therapeutisch schrijven, eindigt in een boek dat iedereen mag lezen.

"Dit is een onderwerp waar een groot taboe op rust", vertelt Mirella. "Maar als je dat doorbreekt, liggen er heel veel kansen. Daar ben ik het levende bewijs van."

De vuile was buiten hangen

In het boek wordt niemand gespaard. De familie van Mirella reageert dan ook wisselend. "Mijn moeder is twintig jaar geleden overleden. Met mijn vader heb ik geen contact meer. Sommige familieleden staan achter me, maar ik krijg ook confronterende reacties. Ze zijn niet blij dat ik de vuile was buiten hang, verwijten me smaad of vinden dat ik me aanstel. Maar dit is mijn pad, mijn reis en die wil ik graag op mijn manier belopen."