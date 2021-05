Nog altijd volle corona-afdelingen in Zeeuwse ziekenhuizen

IC-verpleegkundigen in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

In ziekenhuis Adrz in Goes liggen 28 Covid-patiënten. In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen zestien.

12 mensen op de IC

Het aantal patiënten op de intensive care-afdelingen is twaalf, een kleine afname in vergelijking met vorige week, toen er veertien mensen werden behandeld op de IC.

De ziekenhuizen proberen bij deze hoge aantallen IC-patiënten te verplaatsen naar andere ziekenhuizen in de regio Zuidwest.

In de twee Zeeuwse ziekenhuizen liggen momenteel tien Covid-patiënten die zijn overgeplaatst vanuit andere ziekenhuizen uit de regio, voornamelijk uit Rotterdam.

Zeeuwse patiënten in andere ziekenhuizen

Vanwege de voortdurende uitwisseling van patiënten ligt het totale aantal Zeeuwse patiënten in werkelijkheid dus hoger. Ook worden veel Zeeuwse patiënten verpleegd in ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom. Dat ziekenhuis wil geen informatie geven over het aantal Zeeuwse patiënten.

