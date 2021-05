Winkel blijft open ondanks overval, 'Niet zo slim om op maandagochtend een overval te plegen'

"Ik denk niet dat dit is omdat er iemand een pakje sigaretten heeft gestolen." (foto: Omroep Zeeland)

"Ik zie een hoop politieagenten binnen staan", vertelt een vrouw die net uit de supermarkt komt en haar winkelwagentje wegzet. "Ik heb geen idee wat er gaan de hand is, maar ik denk niet dat dit is omdat er iemand een pakje sigaretten heeft gestolen. Ik liep net al met mijn hondje langs en toen zag ik al veel politie op het plein. Ik moet toch mijn boodschappen hebben dus dacht: ik ga maar even naar de Spar toe."

"Politie, politie, politie! Er is nogal wat te doen op de vroege ochtend! Er schijnt ingebroken te zijn maar dat weet ik niet zeker", zegt een vrouw die net de overvallen winkel uit komt lopen. "Ik heb gelukkig niks gezien zelf want ik loop met rare benen en als ik een klap krijg dan lig ik ook zo op de grond."

Een van de klanten van de Aldi, die gewoon open bleef na de overval (foto: Omroep Zeeland)

Een vrouw die net weer in haar auto stapt weet ook niet wat er precies aan de hand: "Ik zou het niet weten. Ik denk winkeldiefstal of zo iets. Maar ja ik ben gewoon boodschappen gaan doen. Dat gaat ook door!"

'Ik heb mijn boodschappen weer binnen'

Een man die met een boodschappen tas in zijn handen staat doet zijn mondkapje op: "Ja, er staat veel politie binnen. Het is een spannende bedoening. Niet zo slim om op maandagochtend een overval te plegen. Dan is er denk maar weinig geld in kas. Kun je beter wachten op een andere dag. Ik heb mijn boodschappen in ieder geval weer binnen. Je leest het wel eens in de krant of je ziet het op internet, maar het kan hier ook gebeuren zie je maar weer."

De politie bevestigt dat er inderdaad niets is buitgemaakt bij de overval om 8.15 uur. "Er zat nog niet zoveel geld in de kas", zegt een woordvoerder. Een medewerker van de winkel werd met een scherp voorwerp bedreigd, maar er raakte niemand gewond.

Een kwartier na de overval is een burgernetbericht verstuurd met de kenmerken van de voortvluchtige dader. De man heeft donker haar, droeg een wit mondkapje en een donkere jas van het merk The North Face.

