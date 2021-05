Man uit Rilland ook in hoger beroep vrijgesproken van incident bij paasvuur

Brandweer Zierikzee rukte uit voor autobrand (foto: ANP)

In het hoger beroep was een jaar cel geëist waarvan een halfjaar voorwaardelijk. De man werd in 2019 vrijgesproken door de rechtbank in Middelburg, waarop het Openbaar Ministerie in hoger beroep ging. Het Gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank nu bevestigd.

Wat gebeurde er in april 2018? Op het terrein van de 63-jarige man bij Rilland was een groot paasvuur. Nadat de politie de brandweer had opgeroepen ontstond er onenigheid tussen de brandweer en enkele aanwezigen. Meerdere brandweerlieden hebben verklaard dat de man met een behoorlijke snelheid met een machine op hen af kwam gereden, een verreiker met de lepels op ooghoogte. Ze voelden zich daardoor bedreigd.

De 63-jarige man uit Rilland heeft een slechte relatie met politie en brandweer. De man is al jaren boos op de overheid omdat ze hem zouden tegenwerken bij zijn veehouderij en vanwege eerdere veroordelingen.

De rechtbank in Middelburg oordeelde eerder dat er onvoldoende bewijs was dat de man op de brandweermannen was ingereden of ze had bedreigd. Het Gerechtshof in Den Bosch bevestigt deze uitspraak omdat de feitelijke toedracht niet met voldoende zekerheid vast te stellen is.

Geen technisch onderzoek, alleen getuigenverklaringen

De rechtbank stelde eerder al vast dat er geen (technisch) onderzoek is gedaan naar de situatie ter plaatse. Er is geen ongevallenanalyse verricht en de verreiker is niet onderzocht. Voor het vaststellen van de feiten was de rechtbank aangewezen op getuigenverklaringen. De rechtbank stelde vast dat uit het dossier blijkt dat er sprake is van een voorgeschiedenis tussen de verdachte en politie en brandweer. Volgens de rechtbank kan dit de verklaringen over het incident beïnvloed hebben.

