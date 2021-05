Dierenbescherming: 'Zeeuwse gemeenten moeten werk maken van dierenwelzijnsbeleid'

Vogel wordt geholpen door medewerkers van de dierenambulance (foto: Omroep Zeeland)

De speciale wethouder die de Dierenbescherming wil, moet enkel verantwoordelijk zijn voor het dierenbeleid en het dierenwelzijn binnen de gemeente. Als dat niet mogelijk is, pleit de organisatie ervoor om het dierenbeleid onderdeel te maken van de portefeuille van een wethouder

De Dierenbescherming reageert met de oproep op een inventarisatie van het dierenbeleid van Zeeuwse gemeenten, die Omroep Zeeland gemaakt heeft. Het is overigens niet voor het eerst dat Dierenbescherming Nederland die oproep doet. Zo schreef ze eerder al aanbevelingen voor gemeenten. Daarin staat onder meer dat gemeenten een dierenwelzijnsnota moeten maken.

'Gemeenten kunnen zo meer ambitie tonen'

Volgens woordvoerder Carmen Silos van de Dierenbescherming hebben ook Zeeuwse gemeenten daarin een verplichting. "Het is een uitgelezen manier om al het beleid en de maatregelen voor dierenwelzijn te bundelen. Daarmee besteed je nadrukkelijk aandacht aan diervriendelijk beleid en erken je het belang ervan."

En dat is volgens haar niet het enige voordeel van een dierenwelzijnsnota. "Gemeenten kunnen daarmee dan ook de keuze maken om meer ambitie te tonen door meer te doen dan wat landelijk wettelijk verplicht is."

Dierenambulance van de Dierenbescherming Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Met uitzondering van Vlissingen, betekent dat voor de Zeeuwse gemeenten, dat er een omslag moet worden gemaakt. Tegelijkertijd brengt zo'n omslag wel kosten met zich mee. Dat verschilt per gemeente. Zo kost de dierenwelzijnsnota in Vlissingen jaarlijks rond de 40.000 euro. In Terneuzen schatte de verantwoordelijk wethouder het in op 150.000 euro. Volgens raadsleden daar een veel te hoog geschat bedrag. Maar dat een dierenwelzijnsbeleid geld kost, erkent ook de Dierenbescherming.

Opdracht voor gemeenten

Toch ligt er volgens Silos een opdracht. "Zeker. Wij doen als Dierenbescherming een beroep op de Zeeuwse gemeenten om werk te maken van eigen dierenwelzijnsbeleid. Met daarbij onlosmakelijk verbonden twee aanvullende zaken: een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn en voldoende ambtelijke capaciteit voor de uitvoering en handhaving van de dierenwelzijnsnota."

Hoewel het oppositiepartijen in Terneuzen niet is gelukt een meerderheid te krijgen achter het voorstel voor een dierenwelzijnsnota, geven ze wel aan dierenwelzijn op te nemen in hun verkiezingsprogramma volgend jaar. Of partijen in de overige Zeeuwse gemeenteraden dat ook gaan doen is nu nog niet te zeggen.

