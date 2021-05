Zeeuwse Ombudsman: Burgemeester Veere heeft juist gehandeld in integriteitskwestie

Rob van der Zwaag, burgemeester gemeente Veere (foto: Gemeente Veere)

De klacht bij de Zeeuwse Ombudsman is ingediend door Bram van Leeuwen, die meerdere juridische procedures heeft lopen tegen de gemeente Veere. Hij zegt in een reactie dat de Zeeuwse Ombudsman "zich begrijpelijk zeer terughoudend heeft opgesteld".

Uitslag verkiezingen

Volgens de klager heeft de burgemeester onvoldoende gedaan met de informatie die hij in december 2017 had aangedragen. Daardoor werd de integriteitskwestie pas na de verkiezingen in maart 2018 breed bekend. Dit terwijl deze informatie volgens de klager de uitslag van de verkiezingen had kunnen beïnvloeden. Dit had bovendien ook invloed op de besluitvorming rondom een omstreden project op de locatie van het voormalig KPN-gebouw.

De ombudsman gaat niet mee in de redenatie van de klager. Volgens de ombudsman is het logisch dat de burgemeester na het ontvangen van de informatie eerst een algemeen, oriënterend integriteitsonderzoek heeft ingesteld. Tijdens het uitvoeren van het algemene onderzoek kwamen er meer signalen over een mogelijke integriteitsschending door de wethouder naar voren.

'Klacht ongegrond'

Dat de burgemeester pas daarna opdracht gaf tot het uitvoeren van een onderzoek specifiek gericht op het handelen van de wethouder, wat uiteindelijk leidde tot zijn aftreden als wethouder, is naar het oordeel van de Zeeuwse Ombudsman niet onredelijk en daarmee niet onbehoorlijk. "De klacht van de burger is daarom op dit punt ongegrond verklaard", aldus de ombudsman in een schriftelijke verklaring over dit besluit.

Wel heeft de Zeeuwse Ombudsman kritiek op de werkwijze van Van der Zwaag. Zo heeft hij meerdere zaken, zoals de interne opdracht van

de burgemeester aan de ambtelijke organisatie en het overleggen van de resultaten hiervan aan het onderzoeksbureau, niet schriftelijk vastgelegd. De ombudsman omschrijft dit als 'niet behoorlijk'.

'Onvoldoende professioneel'

"Een dergelijke informele handelswijze is onvoldoende transparant, onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende professioneel", schrijft de Zeeuwse Ombudsman. Het advies aan de burgemeester is dan ook om in het vervolg in gevoelige dossiers alle ontwikkelingen, besluiten en dan toch in ieder geval opdrachten aan derden schriftelijk vast te leggen.

Van Leeuwen hoopt dat de burgemeester het advies van de ombudsman ter harte neemt. "Want Van der Zwaag heeft de Rutte-doctrine omarmd. Zolang je zo min mogelijk vastlegt, is er ook weinig te controleren."

Overigens geeft de Zeeuwse Ombudsman in de schriftelijke verklaring over dit oordeel wel aan dat hij hierbij de burgemeester zoveel als mogelijk het voordeel van de twijfel heeft gegeven. "De plicht van een burgemeester om de integriteit te bevorderen, is opgenomen in de Gemeentewet. Een burgemeester heeft een bepaalde mate van vrijheid bij het concreet invullen van deze plicht. De Zeeuwse Ombudsman heeft zich daarom bij de behandeling van de klacht op dit punt terughoudend opgesteld", aldus de Zeeuwse Ombudsman.

Lees ook: