Corona in Zeeland: 148 nieuwe besmettingen en dertien ziekenhuisopnames

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

In de gemeente Schouwen-Duiveland werden de meeste ziekenhuisopnames gemeld, drie in totaal. Reimerswaal en Terneuzen volgen met twee ziekenhuisopnames. In Borsele, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Tholen en Vlissingen werd één inwoner in het ziekenhuis opgenomen.

Waarschijnlijk gaat het om ziekenhuisopnames die de afgelopen dagen plaatsvonden, maar nu pas in de registratie zijn verwerkt.

Storing bij GGD's

De afgelopen dagen werden veel minder besmettingen gemeld dan in de dagen ervoor door de eerdergenoemde storing. Of in het besmettingsaantal van vandaag de gemiste coronabesmettingen van de voorgaande dagen zijn meegenomen is nog onbekend.

Stijging in Noord-Zeeland

Om deze en andere schommelingen in de registratie te corrigeren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor voer Zeeuwse regio's.

Daaruit is het effect van de storing duidelijk te zien, alle regio's maken tegelijkertijd een duidelijke knik naar beneden. Toch valt ook op dat de regio Noord-Zeeland, die bestaat uit de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen, een flinke stijging vertoont in de zevendagenlijn.

De meeste nieuwe besmettingen meldt het RIVM vandaag dan ook in de gemeente Tholen. Daar zijn tussen gisterochtend 10.00 uur en vanmorgen 10.00 uur 27 nieuwe besmettingen opgenomen in de registratie van het RIVM. Middelburg en Reimerswaal volgen met achttien nieuwe besmettingen.

Effecten storing

In de onderstaande tabel worden de besmettingsaantallen per gemeente getoond voor de afgelopen dagen. Daarin zijn de effecten van de storing bij de GGD's duidelijk te zien.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 29 apr vr 30 apr za 1 mei zo 2 mei ma 3 mei Borsele 22 10 5 3 11 Goes 13 16 14 3 8 Hulst 19 14 11 1 12 Kapelle 12 19 12 4 7 Middelburg 16 21 9 8 18 Noord-Beveland 1 6 5 1 2 Reimerswaal 17 29 23 12 18 Schouwen-Duiveland 15 13 4 6 16 Sluis 2 5 3 0 2 Terneuzen 20 19 1 2 9 Tholen 18 35 16 19 27 Veere 2 8 8 5 4 Vlissingen 23 16 21 4 14 Totaal Zeeland 180 211 132 68 148

Aangezien de gemeentes sterk verschillen in aantallen inwoners, is het beter om ze te vergelijking op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt in de onderstaande kaart het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Reimerswaal, Tholen en Kapelle de drie gemeenten zijn met de meeste besmettingen naar inwonertal. Borsele, Hulst en Vlissingen volgen op enige afstand. Deze zes gemeenten zitten boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners.

De overige zeven gemeenten zitten nu onder dat niveau. De vraag is of dat de komende dagen zo blijft, wanneer de besmettingen die door de storing mogelijk eerder niet werden geregistreerd alsnog in de registratie van het RIVM worden opgenomen.

De gemeente Reimerswaal is nog altijd de gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal van heel Nederland. In de landelijke ranglijst van alle 352 gemeenten staat de Zeeuwse gemeente op nummer twee. Tholen bezet de vijfde plek. Kapelle volgt in de landelijke ranglijst op plek nummer acht.

Ziekenhuisopnames

De gemeenten met de meeste ziekenhuisopnames in de afgelopen zeven dagen zijn Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Vlissingen. Daar werden vier inwoners met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Middelburg, Terneuzen en Tholen volgen met drie ziekenhuisopnames in de afgelopen zeven dagen.