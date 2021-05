Zeeuwse zomertortel Jos al voorbij de Sahara. 'Nu nog de jagers zien te ontwijken!'

Zomertortel Jos met zender in de buurt van Westkapelle (foto: Het Zeeuwse Landschap)

Het afgelopen weekend verbleef hij in Marokko, wat betekent dat hij de Sahara, volgens Het Zeeuwse Landschap één van de grootste gevaren onderweg, al heeft getrotseerd. Nu moet hij nog de jagers rond de Middellandse Zee zien te ontwijken...

'Spannend'

"We weten dat er veel op gejaagd wordt in landen rondom de Middellandse Zee, dus het is nog even spannend of Jos heelhuids in Westkapelle aankomt", zegt Marcel Klootwijk van Het Zeeuwse Landschap. "We hopen van wel, want het gaat slecht met de zomertortel in Nederland."

Marcel Klootwijk van Het Zeeuwse Landschap over Jos de zomertortel uit Westkapelle

Zomertortel Jos heeft vorig jaar een zendertje gekregen op zonne-energie. Het onderzoek met de GPS-zender moet uitwijzen waar Jos precies overwintert en via welke routes hij vliegt. "Dat gebeurt normaal via onderzoek met ringen om de poten, maar dan ben je ervan afhankelijk dat een dier wordt doodgeschoten of op een andere manier om het leven komt zodat je de ringen kunt aflezen. Nu weten we precies van dag tot dag waar hij zich bevindt."

'Waardevolle informatie'

Dankzij die informatie kunnen de knelpunten op de route worden aangepakt, hoopt Klootwijk. "Als er problemen zijn op de route of in de overwinteringsgebieden kunnen die dan daar aangepakt worden. Dus dit is zeer waardevolle informatie."

De route die zomertortel Jos heeft afgelegd van zijn overwinteringsplek in Mali tot in Marokko (foto: Het Zeeuwse Landschap)

Klootwijk verwacht dat Jos over een week in Westkapelle aankomt, al is ook dat nog maar de vraag. "We weten niet of ze iedere keer terugkomen naar dezelfde plek. Ook daar willen we met dit onderzoek achter zien te komen." De reis van Jos is online te volgen op de website zomertortels.nl.