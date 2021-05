Horeca blij met opening terrassen, maar het weer is cruciaal

Mensen op een terras in Vlissingen, 29 april 2021. (foto: Ria Brasser)

Drie horecaondernemers spraken vanmiddag in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer over de eerste week met open terrassen. Allemaal noemen ze het een feestje om weer gasten te mogen ontvangen na zes maanden sluiting.

"En mensen waren ook blij om ons weer te zien", zegt Stefan Kalwij van Brasserie Maritime in Zierikzee:

Horeca in de Zeeuwse Kamer

De regels worden volgens Kalwij door de gasten over het algemeen goed nageleefd. Al is het soms lastig om uit te maken of mensen tot één en hetzelfde gezin behoren. "We verwachten dat gasten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen, want ik ben natuurlijk geen politieagent." Sinds woensdag mag je met meer dan twee personen aan tafel zitten, als je maar tot hetzelfde gezin behoort.

Ook Valentijn Damen van Pier 7 in Vlissingen is enthousiast. Zijn terrassen aan de boulevard zijn ruim opgezet en de spelregels worden bij aankomst aan gasten uitgelegd. Hij is wel benieuwd hoe het zal gaan wanneer er weer meer Duitsers en Belgen komen, want door de verschillen per land kan dat op een terras leiden tot onduidelijkheid.

'Veel bedrijven hebben nauwelijks terras'

Frank de Reu, eigenaar van strandpaviljoen Puur in Nieuwvliet en bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland benadrukt dat het niet voor iedereen feest is: veel zaken hebben geen of een klein, onrendabel terras.

Frank de Reu van de Koninklijke Horeca Nederland (foto: Omroep Zeeland)

"Voor hen is het echt vreselijk zuur. En niet alleen voor hen, denk ook aan eigenaren met een sterrenrestaurant. Je kan op een terras toch niet de service bieden die je normaal binnen wel kan geven."

De versoepelingen blijven voor de horeca dan ook een eerste stap in de goed richting. Ze hopen alle drie dat er binnenkort weer een verruiming mogelijk is, waardoor ze ook weer gasten binnen mogen ontvangen.

Terras van Pier 7 in Vlissingen, augustus 2020 (foto: Omroep Zeeland)

Veel personeel heeft ander werk

Ook wijst De Reu op de grote uitloop van horecapersoneel de afgelopen maanden. Door de sluiting hebben veel mensen ander werk gezocht, waardoor straks in de zomer het heel moeilijk wordt om aan voldoende personeel te komen. "We zijn er nu al druk mee bezig, maar dat kan nog wel eens een dingetje worden in de zomer."