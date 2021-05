Evelien Thielen in Oostenrijk kijkt uit naar vaccinatie - en de vrijheid die dat geeft

Evelien Thielen tijdens haar dagelijkse wandeling in de Oostenrijkse bergen (foto: Evelien Thielen)

"Ja, we zijn aan de beurt. Het gaat ineens heel snel. Er zit veel vaart achter", zegt Thiele. "Het gebeurt in mijn geval gewoon bij de huisarts, maar ze hebben ook heel grote prikstraten gebouwd waar wordt geprikt zolang er vaccin is."

'Zonder testen naar binnen'

Wie eenmaal een eerste prik heeft ontvangen, krijgt enkele weken later een gele pas thuisgestuurd. "Daarmee kun je zonder te testen naar binnen bij een restaurant, bioscoop, gaan sporten of naar de masseur." Nu moet je nog kunnen aantonen dat je minder dan drie dagen geleden negatief bent getest. "Maar met zo'n gele pas hoeft dat dus niet meer."

En na de tweede vaccinatie krijg je een groene pas. "Daarmee mag je alles weer, ben je dus zo vrij als een vogeltje." Maar ze hoopt vooral ook dat die gele en groene pas ook geldig zal zijn in het buitenland. "Want als ze die ook accepteren in andere landen om ons heen, zoals Italië, dan zou dat heel mooi zijn!"

Evelien Thielen kijkt uit naar de inenting tegen corona en de vrijheid die dat geeft