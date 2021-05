Muziekfestival WeitjeRock gaat door, maar niet op de geplande datum

Eerdere editie van WeitjeRock (foto: Weitjerock)

Volgens de festivalorganisatie zijn er nu in aanloop naar de geplande datum in juli te veel onzekerheden om het festival op die datum door te laten gaan. Vooral ook omdat normaal gesproken nu de sponsorgelden opgehaald worden, contracten worden afgesloten en vergunningen worden verleend, maar nu onzeker is of dat door kan gaan vanwege de coronamaatregelen.

Dit jaar wél doorgaan

WeitjeRock had in het verleden ook al tegenvallers. In 2019 viel het festival compleet in het water en in 2015 is het hele festival afgelast vanwege noodweer. Daarom is de organisatie er ook zo op gebrand om het dit jaar wél door te laten gaan.

Deze najaarseditie vindt plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober. Volgens de festivalorganisatie wijst alles erop dat dan de vaccinaties zijn afgerond, de verschillende garantiefondsen en subsidies klaar staan en waarschijnlijk de meeste coronabeperkingen opgeheven zijn.

Andere vorm

WeitjeRock 2021 krijgt wel een andere vorm. Zo wordt het festival gehouden in een grote tent met ruimte voor 2500 personen, op gebruikelijke festivalterrein aan de Mauritsweg bij IJzendijke. De festivalorganisatie verwacht binnenkort meer nieuws naar buiten te kunnen brengen over de kaartverkoop.

