Horecazaak te koop, lockdown zorgde dat familie iets anders wil gaan doen

In 2000 namen Margreet van Exel en haar man het café over. Van Exel runt het café nu samen met hun dochter Roxanne Moison. Tijdens de lockdown kwam deze horecafamilie erachter dat dit niet meer is wat ze willen.

"Tijdens de lockdown zaten we thuis en hebben we ontzetten genoten als gezin samen. Dat is in het verleden niet vaak gebeurd omdat altijd een van ons moest werken", zegt dochter Moison. Om meer samen te kunnen zijn verkopen ze het café en gaat Moison werken in het onderwijs en voor het bedrijf van haar partner.

Een bittere pil

Hoewel het een weloverwogen beslissing is geweest zal het voor moeder en dochter toch vreemd zijn als de tap definitief dicht gaat. "Als het verkocht wordt, zal het toch een bittere pil worden, maar dit was voor ons de beste keuze.

Haar moeder vult aan: "Het is even wennen, maar het is een weldoordacht besluit." De vaste gasten reageren begripvol volgens Van Exel: "Mensen snappen het wel."

Margreet van Exel runt het café nu samen met haar dochter (foto: Omroep Zeeland)

Ook voor Van Exel betekent het een eind aan haar horeca-carrière van veertig jaar. Ze gaat verder met administratiewerk van verschillende bedrijven. En of ze het café snel zullen verkopen? Daarover verschillen de meningen. Moison: "Ik denk het wel, maar mijn moeder is wat sceptischer." Voor moeder en dochter lonkt nu de andere kant van de bar. "Daar gaan we dan dubbel en dwars van genieten", lacht Moison.

Roxanne Moison en Margreet van Exel over een einde van een tijdperk