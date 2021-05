Hulstenaar maakte omstreden 5 mei-poster voor 'herdenking vrijheid 1945-2020'

Poster voor 5 mei gemaakt door Hulstenaar Verhagen (foto: Koen Verhagen)

"Wij hebben deze poster gemaakt omdat we ons heel erg zorgen maken over de vrijheid in Nederland", legt Verhagen uit. Bevrijdingsdag vindt hij de uitgelezen dag om aandacht de ingeperkte vrijheid door coronamaatregelen te vragen. "Het is ook de dag waarop we moeten praten over vrijheid." Hij benadrukt dat hij dit niet wil doen op de dag van de dodenherdenking.

Ophef was verwacht

De poster riep veel heftige afkeurende reacties op, onder meer bij leden van de Tweede Kamer en ook bij het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Verhagen: "Ik had de ophef wel verwacht en dat was ook de bedoeling. Ik wilde een discussie over vrijheid en dat is gelukt."

Koen Verhagen tijdens een campagnebijeenkomst van LIJST30 in Hulst op 7 maart 2021 (foto: Omroep Zeeland)

Verhagen vindt de vergelijking tussen de coronamaatregelen en de Tweede Wereldoorlog niet te ver gaan, zegt hij. "Vergelijken met is iets anders dan gelijkstellen aan. Het is weerzinwekkend wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en het is heel belangrijk dat we dat op 4 mei herdenken."

Verhagen zegt dat hij op 5 mei de vrijheid gaat herdenken op het Malieveld in Den Haag. Er is dan een demonstratie tegen coronamaatregelen.