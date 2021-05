Goedemorgen! Vlaggen halfstok, taptoe vanaf vuurtoren en fietsen voor overleden vader

Journalist en presentator Frits Barend houdt vanmiddag een lezing in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Hij is uitgenodigd door de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen, om de link te leggen tussen de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, en ons leven nu. Want door meningsverschillen die uit de hand lopen staat de vrijheid onder druk, is zijn boodschap. De lezing begint om 15.00 uur in de Sint Jacobskerk in Vlissingen en kan digitaal worden bijgewoond.

De Sint Jacobskerk in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In de omgeving van de vuurtoren in Westkapelle is vanavond, als het weer het toelaat, de taptoe te horen. Peter Slabber blaast dat nummer om 20.00 uur met zijn trompet vanaf de vuurtoren in Westkapelle om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Vanwege corona kunnen de reguliere herdenkingen niet doorgaan.

Ook op andere plekken in onze provincie zullen muzikanten buiten de taptoe blazen om 19.58 uur.

De vuurtoren van Westkapelle (foto: Hanneke JL)

Anne van de Swaluw uit Oudelande fietst overmorgen de Amstel Gold Race, een tocht over maar liefst 240 kilometer. Van de Swaluw is verdienstelijk amateurwielrenner, maar zo'n lange tocht heeft ze nog nooit gereden. Ze doet dat om haar overleden vader Kees van de Swaluw te eren. Hij overleed in oktober vorig jaar aan de gevolgen van een zeldzame vorm van kanker.

Anne van de Swaluw rijdt de Amstel Gold Race solo over 240 kilometer (foto: Omroep Zeeland)

En Festival Weitjerock gaat dit jaar wél door. Vorig jaar werd het afgelast vanwege corona, maar dit jaar schuift het festival op. Weitjerock is niet in juli, maar in oktober dit jaar.

Het weer

Er trekken buien over. In de loop van de dag met onweer, hagel en/of windstoten. Het wordt ongeveer 11 graden. De zuid- tot zuidwestelijke wind waait stevig door, aan zee staat een harde tot stormachtige wind. In de loop van de dag gaat de wind iets afnemen.