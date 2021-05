Teststraat Vlissingen dicht vanwege harde wind

De teststraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De Vlissingse teststraat zit in tenten, met harde wind is dat niet werkbaar. Mensen die vandaag een afspraak hadden in Vlissingen, zijn gisteren al gebeld. Zij kunnen terecht op de testlocatie in Goes.

Het is niet voor het eerst dat de testlocatie in Vlissingen vanwege weersomstandigheden even dicht moet. In maart was de locatie twee dagen gesloten vanwege storm Evert en ook storm Bella zorgde eind december voor een dichte teststraat.