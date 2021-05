Anne uit Oudelande eert haar overleden vader door Amstel Gold Race te rijden

"Mijn vader is in november 2018 ziek geworden. Hij had al een paar maanden buikklachten. Toen bleek het kanker te zijn, uitgezaaid door heel zijn buik", zo begint Van de Swaluw haar verhaal.

Niet meer beter

Het bleek om PMP te gaan, een zeldzame vorm van kanker. "Hij is toen gestart met een intensief traject van chemotherapie. Ook is hij nog geopereerd in Gent in 2019, maar daar kwamen veel complicaties bij kijken. Bij de eerste controle bleken er nog wel wat oneffenheden zijn. In februari 2020 is de kanker teruggekomen. Toen is hij weer een intensief traject gestart. De laatste chemotherapie sloeg onvoldoende aan waardoor hij niet meer geopereerd kon worden. Toen konden ze mijn vader niet meer beter maken."

Pseudomyxoma peritonei (PMP) is een erg zeldzame vorm van kanker. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 30 mensen deze diagnose. Bij PMP zit er slijm, en cellen die slijm maken, in de buikholte en op het buikvlies. Het slijm en de slijmvormende cellen ontstaan bijna altijd vanuit een gezwel in de blinde darm. Heel soms ontstaat PMP ergens anders, in de eierstokken, de blaas, alvleesklier of de darm. bron: kanker.nl

Op 20 oktober 2020 overleed Kees van de Swaluw op 54-jarige leeftijd. Het gezin Van de Swaluw is wieler-minded. Daarom kwam Anne op het idee om de Amstel Gold Race te rijden.

Ode

"Mijn vader was helemaal gek van de streek. Hij heeft er ook voor gekozen om zijn as daar te laten uitstrooien. Ik wilde hem een ode brengen. Dus ik ga heel de rit door Limburg rijden. Ik haal ook geld op voor KWF Kankerbestrijding omdat ik meer aandacht wil vragen voor de zeldzame vormen van kanker."

Anne van de Swaluw rijdt de Amstel Gold Race speciaal voor haar vader (foto: Omroep Zeeland)

Van de Swaluw is een verdienstelijk amateurwielrenner, maar een tocht van 240 kilometer heeft ze nog nooit gereden.

Overmorgen vertrekt ze: op de 55e verjaardag van haar vader. Anne denkt dat het een emotionele dag gaat worden. "De route komt ook langs de plek waar zijn as is uitgestrooid. Dat zal wel zwaar worden. Ik ga ook veel denken aan de afgelopen twee jaar, maar ik hoop toch ook wel van de streek te genieten. De laatste veertig kilometer ga ik wel afzien, haha."

Trots

Anne heeft haar vader niet meer kunnen vertellen dat ze de Amstel Gold Race speciaal voor hem gaat rijden. "Ik denk dat hij stiekem best wel trots zou zijn."

Van de Swaluw haalt tijdens haar fietstocht ook geld op voor de KWF Kankerbestrijding. Ze heeft haar streefbedrag al gehaald, de teller staat tot nu toe op 2416 euro.