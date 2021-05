Zo staat Zeeland vandaag stil bij de dodenherdenking

Kransen voor de kerk in Colijnsplaat (archieffoto) (foto: Corrien de Boo,)

Voor we aan het overzicht per gemeente beginnen, wat kan je zelf doen? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept iedereen op om de hele dag de vlag halfstok te hangen, tot zonsondergang, en om 20.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen.

Ook kan je bloemen leggen bij een oorlogsmonument bij jou in de buurt. Dat kan ook digitaal via de website van het comité. Speel je een blaasinstrument? Dan zou je om 19.58 uur het Taptoe-signaal kunnen blazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur. Na die twee minuten kan je het Wilhelmus meespelen. Of meezingen natuurlijk.

In en door de Zeeuwse gemeenten wordt ook op verschillende momenten en plekken stilgestaan bij oorlogsslachtoffers. Hieronder een overzicht.

Hulst (vanaf 19.00 uur)

Burgemeester Jan-Frans Mulder heeft een toespraak opgenomen die vanaf 19.00 uur via de website en Facebookpagina van de gemeente Hulst te zien is. In de loop van de dag leggen wethouders en burgemeester bij verschillende oorlogsmonumenten in de gemeente bloemen.

Kapelle (19.00 uur, live)

In de kerk in Kapelle begint om 19.00 uur een herdenkingsdienst. De namen van de oorlogsslachtoffers worden voorgelezen, de kinderburgemeester draagt een gedicht voor en burgemeester Fons Naterop houdt een korte toespraak.

Vervolgens klinkt het taptoe-signaal van de kerktoren. De dienst is online mee te kijken via www.kerkdienstgemist.nl.

Noord-Beveland (19.15 uur, live)

De dodenherdenking in Colijnsplaat is ook dit jaar weer live te volgen. De herdenking start om 19.15 uur via het YouTube-kanaal van de gemeente. Je kan de herdenking ook meeluisteren via kerkdienstgemist.nl.

De herdenking begint met een kerkdienst en een toespraak van burgemeester Meeuwisse. Daarna volgen het taptoe-signaal, de twee minuten stilte, het Wilhelmus en verschillende kransleggingen. Ook kinderburgemeester Mares de Regt levert een bijdrage.

Reimerswaal (19.00 uur, live)

Reimerswaal organiseert één algemene herdenking zonder publiek in de Johanneskerk in Kruiningen. De herdenking is vanaf 19.00 uur live te volgen via www.kerkomroep.nl (zoek op Kruiningen). Onder andere de burgemeester houdt een toespraak.

Schouwen-Duiveland (na 20.00 uur)

De herdenking in Renesse wordt op een eerder tijdstip opgenomen, zodat geïnteresseerden de herdenking ná de twee minuten stilte op de website van de gemeente terug kunnen kijken.

Je ziet dan onder andere hoe burgemeester Jack van der Hoek een toespraak geeft en samen met de kinderburgemeester en andere basisschoolkinderen bloemen legt. Ook het taptoe-signaal, de twee minuten stilte en het Wilhelmus krijgen een plekje in de herdenking.

Tholen (19.30 uur)

Om 19.30 uur wordt de toespraak van burgemeester Sijbers en de bijbehorende kranslegging uitgezonden bij Omroep Tholen via radio (106,5 FM), televisie en YouTube.

Veere

In Veere zijn vandaag herdenkingen in Gapinge, Koudekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder. Daar mogen maximaal drie mensen bij aanwezig zijn, publiek is niet welkom. Een videoboodschap van burgemeester Rob van der Zwaag, een comitélid uit Oostkapelle en leerlingen van Archipelschool De Golfslag uit Domburg is op de website van de gemeente te vinden.

Vlissingen (15.00 - 17.00 uur en herdenking 19.45 uur, beide live)

Vanuit de Sint Jacobskerk wordt om 15.00 uur een digitale herdenking gepresenteerd rond het thema antisemitisme, racisme en discriminatie in heden en verleden. Gastspreker is journalist Frits Barend. Een deel van zijn joodse familie werd vermoord door de nazi's. De familie van zijn vrouw Marijke zat gevangen in een kamp van de Japanse bezetters in toenmalig Nederlands-Indië.

Vanaf 14.45 uur kan je inloggen op de website www.oorlogsjarenvlissingen.nl om de lezing de de paneldiscussie na afloop te volgen.

19.45 uur Herdenking Vlissingen

De besloten herdenking op de Noorderbegraafplaats wordt vanaf 19.45 uur live uitgezonden via de website en Facebookpagina van de gemeente Vlissingen.

Zeeuwse tv-opties Bij Omroep Zeeland zie je vanaf 17.10 uur ieder uur het programma '4 mei: herdenken of vieren?' waarin Zeeuwen vertellen hoe zij stilstaan bij oorlogsslachtoffers. En om 21.00 uur zou je de documentaire Etty Hillesum kunnen kijken op NPO2. De in Middelburg geboren schrijfster kreeg in de jaren 80 bekendheid door de publicatie van haar oorlogsdagboeken.

Borsele, Goes, Middelburg, Sluis en Terneuzen

Borsele, Goes, Middelburg, Sluis en Terneuzen organiseren geen (live) herdenkingen. In alle gemeenten worden bloemen bij oorlogsmonumenten of op begraafplaatsen gelegd.