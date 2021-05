'Maandag zou de makelaar komen', auto in gevel maakt huis in Oostburg onbewoonbaar

De woning in Oostburg is onbewoonbaar (foto: HV Zeeland)

De woning van de bewoners, die ervoor kiezen om anoniem te blijven, was net klaar voor de verkoop: "Maandag zou de makelaar komen om foto's te maken en het huis in de verkoop te zetten. Alles was spic en span. Het gaat nu nog een hele tijd duren voordat het verkocht kan worden."

Via de tuin de keuken in

Het huis is onbewoonbaar: "De auto is door de tuin met het rozenperk gereden, heeft een boom eruit gebotst en is door een dubbele spouwmuur de keuken ingegaan. Er zit een gat in de muur, de keukendeur is weggeslingerd, de deur naar de gang is ontzet en de binnenmuren zijn kapot. De hele kelder ligt vol puin."

Auto ramt huis bij Oostburg (foto: HV Zeeland)

Toch zijn ze dankbaar dat het ongeluk geen gewonden heeft opgeleverd: "Nadat we zagen dat er een auto in de gevel was gereden, maakten we ons meteen zorgen over de bestuurder van de auto. Hij heeft een enorme klap gemaakt dus het had slecht kunnen aflopen. Gelukkig liep hij al meteen naast de auto. Na een medische check, bleek dat hij niets mankeerde."

De bewoners zijn tijdelijk verhuisd naar een veilig onderkomen. Het huis zal de komende tijd opgeknapt worden.

