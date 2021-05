Zware windstoten: Westerschelde Ferry paar uur uit de vaart en kastanjeboom uit voorzorg gekapt

Westerschelde Ferry vanochtend uit vaart vanwege stormachtig weer. (foto: Adrie de Willigen)

Het KNMI waarschuwt vandaag voor zware windstoten die over het land trekken. Voor Zeeland heeft het weerinstituut tot 18.00 uur code geel afgekondigd. Volgens Omroep Zeeland weervrouw Laura van der Blij waait het voorlopig nog en blijft het niet droog. "Later vandaag kunnen onweersbuien overtrekken met mogelijk ook hagel. Echt liggen gaat de wind voorlopig niet."

Kastanjeboom op omvallen

Op verschillende plekken in Zeeland rukken hulpdiensten uit voor schademeldingen door de harde wind. Door de windstoten stond een kastanjeboom in 't Groentje in Domburg niet meer zo stevig. Daarom is besloten de boom te kappen.

Een deel van de boom is al afgebroken. (foto: Gepko Prenger)

't Groentje werd afgesloten zodat een hoogwerker in de straat kon staan. Vanuit die hoogwerker werden delen van de boom los gezaagd. Inmiddels is de boom helemaal gekapt en is de straat weer toegankelijk.

Delen van de boom worden los gezaagd. (foto: Rob Burger)

In een flat in Oost-Souburg waaide een schot tussen twee balkons omver.

Schade op balkon in Oost-Souburg. (foto: Anneke van den Dries)

Vanochtend besloot de GGD Zeeland de coronateststraat in Vlissingen te sluiten. Die teststraat zit in tenten en volgens de GGD is het met dit weer niet werkbaar. Mensen die een afspraak hadden in Vlissingen, zijn gisteren al gebeld. Zij kunnen nu terecht op de testlocatie in Goes.

