Zeeuwen mogelijk benadeeld, Nederlandse Zorgautoriteit mag marktmacht Emergis voorlopig inperken

Emergis in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Eind vorig jaar constateerde de NZa op basis van eigen onderzoek dat Emergis een zogeheten aanmerkelijke marktmacht heeft. Doordat ze de aanbieder is in de regio met tachtig procent marktaandeel is er volgens woordvoerder Judith van de Velde van de NZa geen goede balans. "Normaal gesproken heb je een goede balans als er meerdere zorgaanbieders zijn in een gebied. Is er maar één die onderhandelt met verzekeraars dan kan dat nadelig zijn voor verzekerden. Het kan ten koste gaan van de betaalbaarheid waardoor je ook wachtlijsten krijgt."

Reactie raad van bestuur

Emergis ziet dat niet zo. Volgens hen is er helemaal niets aan de hand. In een schriftelijke reactie zegt Gerco Blok van de raad van bestuur daarover: "Wij zien nog altijd met vertrouwen de daadwerkelijke inhoudelijke behandeling van het besluit van de NZa door het CBb tegemoet. Met de verwachting dat dan alsnog dit besluit vernietigd wordt"

Dat besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit houdt in dat Emergis een plan van aanpak opstelt dat wordt afgestemd partijen waaronder zorginkopers van verzekeraars. Op die manier ontstaat er transparantie. Verder wil de NZa nog dat Emergis akkoord gaat met eisen van vezekeraars als deze in lijn zijn met landelijke afspraken.

Deze uitspraak gaan we nu bespreken met onze advocaat." Woordvoerder Nanon Doeland van Emergis

De uitspraak van de rechter betekent nu dat Emergis tot aan het hoger beroep gehoor moet geven aan de eisen van de NZa. Woordvoerder Nanon Doeland van Emergis geeft aan dat ze aan de slag gaan met het plan van aanpak maar verder wil ze er nog niet inhoudelijk op in gaan. "Deze uitspraak gaan we nu bespreken met onze advocaat dus we kunnen er nog niet zoveel over zeggen maar we zijn het er niet mee eens." De verwachting is dat de uitspraak in het hoger beroep later dit jaar zal plaatsvinden.