Vier de vrijheid thuis! Thuiseditie Bevrijdingsfestival live te volgen op radio en televisie

Thuiseditie Bevrijdingsfestival live te volgen op radio en televisie (foto: Omroep Zeeland)

In het Cinecafé in Vlissingen schuiven de gehele dag uursgasten aan. Zo is de Four Freedoms Award winnaar Sander de Kramer via een Zoom verbinding vanuit Sierra Leone te gast in de uitzending. Oud NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch schuift aan, net als veteraan Tamara van Batenburg en we bellen met Joris Linssen, die een vrijheidscollege houdt.

In het Cinecafé wordt door Margot Verhaagen de vrijheidssoep gekookt en wordt er live een schilderij gemaakt door Martijn Prins en Marcel Thelen. Verslaggever Eva gaat o.a. in Axel en Veere kijken bij het uitdelen van de soep en verslaggever Esther praat ons bij wat er de hele dag in Cine City gebeurt.

Gasten en artiesten

Elk uur een bijzondere gast en een live optreden in het Cinecafé:

09.00 uur Onno Bakker, organisator Bevrijdingsfestival

09.45 uur Optreden Isabel Provoost

10.00 uur Tamara Batenburg, veteraan

10.45 uur Optreden Estatilia Brinkman

11.00 uur Sander de Kramer, Laureaat Four Freedoms Awards

11.45 uur Optreden PEER

12.00 uur Barbara Oomen, hoogleraar mensenrechten

12.45 uur Optreden Dax Hovius

13.00 uur Stefano Frans, projectleider anti-discriminatie bureau Zeeland

13.45 uur Optreden Rosann

14.00 uur Jaimy Lageweg, producer/ DJ Jailo

14.45 uur Optreden Pop Choir

15.00 uur Keetie Saman, zorg coördinator slachtoffers mensenhandel

15.45 uur Optreden De Hobbyisten

16.00 uur Rem van den Bosch, fotograaf/kunstenaar

16.45 uur Optreden Ruben Annink

17.00 uur Cycz, rapper /docent

17.45 uur Optreden Cycz

Om 11.00 uur worden drie oud sprekers van de Van Randwijklezing geïnterviewd door journalist Clairy Polak. Dit interview kun je live volgen via de stream op omroepzeeland.nl en via de site van het Bevrijdingsfestival Zeeland. 's Avonds zie je bij Omroep Zeeland na 18.00 een samenvatting van de gesprekken.

Radio en tv-programmering 5 mei Radio 9.00 - 18.00 uur: live uitzending vanuit het Cinecafé in Vlissingen TV 9.00 - 18.00 uur: live uitzending vanuit het Cinecafé in Vlissingen 18.13 uur: Van Randwijklezing, Clairy Polak in gesprek met strafpleiter Inez Weski 18.41 uur: Van Randwijklezing, Clairy Polak in gesprek met journalist David van Reybrouck 19.13 uur: Van Randwijklezing, Clairy Polak in gesprek met schrijver Peter Vandermeersch 19.41 uur: Van Randwijklezing Clairy Polak in gesprek met Inez Weski, Peter Vandermeersch en David Reybrouck

