Van Pokémonkaart naar een Porsche: 'Het moet lukken!'

Op 1 januari begon hij met de actie: "Ik zit in het onderwijs en we zaten in lockdown. Ik wilde iets verzinnen om in die periode te doen en bedacht toen dit." De Porsche staat nog niet voor de deur, maar de actie is sinds de start een groot succes: "Ik heb al dertien keer geruild. Van teenslippers, een dartboard en petten tot een horloge, tennisrackets en een Playstation. Ik heb nu een nieuwe iPhone 11."

Die mobiele telefoon ruilt hij vandaag in tegen iets groters: "Toen ondernemer en voormalig presentator Johan Vlemmix van mijn actie hoorde, wilde hij meteen meedoen. Ik verklap nog niet waar ik de iPhone tegen inruil, maar het is in ieder geval een stuk groter dan de telefoon. Ik heb er een bus voor nodig om het op te halen."

Bij de dertiende ruil kreeg Mike een nieuwe iPhone in handen. (foto: Omroep Zeeland)

De ruilavonturen van Mike de Voogd zijn te volgen op YouTube en TikTok waar hij filmpjes laat zien over zijn actie: "Mijn leerlingen van groep 7 hebben me gestimuleerd om een TikTok-account aan te maken zodat ze kunnen zien hoe het met mijn ruilactie gaat. Dat liep flink uit de hand en inmiddels heb ik ruim 36.000 volgers op TikTok. Die volgers kunnen binnenkort zien wat ik vandaag ga ruilen met Johan Vlemmix."

Gehecht aan gele auto

Van zijn huidige auto kan hij echter nog geen afstand doen: "Ik ben erg gehecht aan mijn gele auto. Iedereen herkent me in deze auto dus ik kan hem niet wegdoen. Ik hoop dus dat ik de Porsche straks naast mijn gele auto kan parkeren, want die gaat niet weg."

Staat er eind december een Porsche naast? "Ik durf het niet te zeggen. Ik had niet verwacht dat ik zo ver zou komen. Iedere stap is meegenomen. Misschien moet er gewoon één gek tussen zitten die nog een Porsche heeft staan en hem wil ruilen. We gaan het zien!", vertelt hij lachend.