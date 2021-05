Zeeuwse Adrienne bouwt een weg in Australië

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

Verburg woont op Fraser Range Station in West-Australië met haar partner. Ze runnen samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant. ,,We doen al het onderhoud aan de wegen die hier liggen voor de mijnwerkers. Dit is in die zineen beetje nieuw, omdat het een publieke weg is. Het is niet zoals wij kennen met asfalt, maar het is een dirt road, een doorgaande weg voor de mensen die hier wonen."

Honderden kilometers van huis

,,Het is honderden kilometers van huis vandaan. Maar wij zien het als iets om onze naam te vestigen en hopelijk is het werk wat we vaker kunnen doen. Er is wel een weg, maar die wordt niet onderhouden. Zestig kilometer moet opnieuw. Alles wat we hebben, moet ernaar toe worden gebracht. Daarom is het een behoorlijke klus. We kunnen ook niet zomaar beginnen. Waarschijnlijk gebeurt dat in juli of augustus."

"Wat mijn rol erbij is? Ik moet deze projecten binnen halen."

Adrienne uit Kortgene gaat een weg aanleggen in Australië