Gekte breekt uit in Hulst: 650 mensen willen een gevelvosje

Monique de Bruijn laat de Reynaertjes zien (foto: Omroep Zeeland)

Tot zaterdag kreeg het bezoekersmanagement maar liefst 650 mailtjes binnen. Allemaal van mensen die uit nostalgie of om een andere reden, zo'n gevelvos wilden bemachtigen. Maar in het magazijn staan er maar dertig. Er zal dus geloot moeten worden.

De Reynaertjes zijn vorig jaar verwijderd omdat een deel er van kapot was en het te duur werd om ze op te knappen. Het lichtsnoer rondom het silhouet van de vos, dat de straten tegelijk met de straatverlichting, moest verlichten, was versleten. Niet alle lampjes deden het meer. Een aantal vossen zorgde voor kortsluiting in de meterkast. Daar kwam bij dat de gemeente Hulst andere ideeën voor het toekomstige straatbeeld van het centrum heeft.

Enthousiaste berichtjes

Het Bezoekersmanagement vond het zonde om de beelden zomaar weg te gooien en daarom werden ze te koop aangeboden. Direct na de start van de verkoopactie kwamen de eerste aanmeldingen voor een gevelvos al binnen. Binnen een dag kreeg Monique de Bruijn van het Bezoekersmanagement zo'n zestig enthousiaste berichtjes. Dat aantal liep in rap tempo op. Eindstand op 1 mei, de datum dat de inschrijving sloot, was 650 aanmeldingen.

Dat aantal overtrof alle verwachtingen. Spijt dat ze niet meer dan dertig euro voor de vossen heeft gevraagd, heeft Monique de Bruijn niet. "Nee hoor, het was een leuke actie en we zijn er mee uit de kosten die we hebben moeten maken om ze van de gevels te verwijderen."

Notaris trekt winnaars

Een notaris trekt binnenkort uit alle inzendingen de 'winnaars'. De bezoekersmanager is niet bang dat belangstellenden in een poging om meer kans te maken, zich met meerdere mailadressen hebben ingeschreven. Ze vertrouwt wat dat betreft op de eerlijkheid van de mensen en de kundigheid van de notaris. "Dat kan je niet helemaal voorkomen, maar daar komt de notaris wel uit." Ze verwacht dat de trekking nog deze week is.