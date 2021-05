Brief naar Den Haag: 'Zeeuwen komen zonder tandarts te zitten'

Op de stoel bij de tandarts. (foto: Omroep Zeeland)

Het tekort wordt elk jaar groter. Jaarlijks studeren er 240 tandartsen af, maar er stoppen ook elk jaar driehonderd tandartsen. Verwacht wordt dat de komende tien jaar nog eens dertig procent van de tandartsen met pensioen gaat. "We hebben berekend dat we in Zeeland de komende vijf jaar tien tandartsen per jaar nodig hebben om de tekorten op te vangen", zegt tandarts Arjan van den Dorpel uit Yerseke, die in 2018 ook al aan de bel trok over het dreigende tekort.

Zeeland nóg nijpender

In Zeeland is het probleem nog nijpender omdat de Zeeuwse tandartsen gemiddeld wat ouder zijn. Ook zijn ze vaker dan gemiddeld man. De oudere mannelijke tandartsen werken vaker fulltime dan de jongere, meest vrouwelijke tandartsen. Om zo'n oudere tandarts te vervangen, zijn vaak dus meer jongere tandartsen nodig.

Volgens de tandartsen worden in Nederland al jaren te weinig nieuwe collega's opgeleid. Al jaren wordt geadviseerd om meer studenten toe te laten tot de opleiding. Ook nu pleiten de tandartsen voor honderd extra studenten per studiejaar. Een student die nu aan de opleiding begint, is pas over een jaar of zeven klaar om aan de slag te gaan. Animo voor de opleiding is er genoeg.

Er zijn heel veel mensen die tandarts willen worden, maar er zijn te weinig opleidingsplaatsen" Arjan van den Dorpel, tandarts.

"Er zijn heel veel mensen die tandarts willen worden, maar er zijn te weinig opleidingsplaatsen" zegt Van den Dorpel. "Dat heeft te maken met geld. Die politieke keuze voor die extra plaatsen moet echt gemaakt worden. Er zijn ongeveer acht, negen keer zo veel inschrijvingen als studenten die toegelaten worden, dus daar ligt het niet aan."

Tekorten worden nu vaak opgevuld met tandartsen uit het buitenland, maar dat is geen duurzame oplossing omdat die tandartsen na een paar jaar weer terug gaan naar het land van herkomst. Van den Dorpel: "Het is belangrijk dat een praktijk overgedragen kan worden, door mensen die zich blijvend in Zeeland willen vestigen. Het lijkt heel erg op de huisartsenproblematiek."

