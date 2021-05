Feest mee en vier de vrijheid met Bevrijdingsfestival Zeeland @home

Thuiseditie Bevrijdingsfestival live te volgen op radio en televisie (foto: Omroep Zeeland)

In het Cinecafé in Vlissingen schuiven elk uur gasten aan. Ook treden er elk uur artiesten op. Zo zijn onder andere veteraan Tamara Batenburg, laureaat Four Freedoms Awards Sander de Kramer en kunstenaar Rem van den Bosch te gast en komen Isabel Provoost, PEER en Dax Hovius optreden. Om 13.00 uur wordt het vrijheidsvuur ontstoken. En je kan zelf ook meedoen aan de uitzending, een mooie herinnering delen aan een Bevrijdingsfestival of een vraag stellen aan een gast via de app: 06 - 33 90 00 22

Gasten en artiesten

Elk uur een bijzondere gast en een live optreden in het Cinecafé:

09.00 uur Onno Bakker, organisator Bevrijdingsfestival

09.45 uur Optreden Isabel Provoost

10.00 uur Tamara Batenburg, veteraan

10.45 uur Optreden PEER

11.00 uur Sander de Kramer, Laureaat Four Freedoms Awards

11.45 uur Optreden Estatilia Brinkman

12.00 uur Barbara Oomen, hoogleraar mensenrechten

12.45 uur Optreden Dax Hovius

13.00 uur Stefano Frans, projectleider anti-discriminatie bureau Zeeland

13.45 uur Optreden Rosann

14.00 uur Jaimy Lageweg, producer/ DJ Jailo

14.45 uur Optreden Pop Choir

15.00 uur Keetie Saman, zorg coördinator slachtoffers mensenhandel

15.45 uur Optreden De Hobbyisten

16.00 uur Rem van den Bosch, fotograaf/kunstenaar

16.45 uur Optreden Ruben Annink

17.00 uur Cycz, rapper /docent

17.45 uur Optreden Cycz

Livestreams

Naast de live radio-uitzending zijn er nog drie livestreams waar je de hele dag kunt genieten van muziek en goede gesprekken.

Stream 1: Vrijheidscafé

Het Vrijheidscafé is de plek waar Omroep Zeeland de hele dag in een radio en tv-special Bevrijdingsdag presenteert. Elk uur zijn er nieuwe, aansprekende gasten, interessante reportages én livemuziek. En je kunt ook zelf meedoen: inbellen, plaatjes aanvragen of mooie verhalen delen. We vieren de vrijheid tenslotte samen! Van 's ochtends vroeg tot 's avonds een zinderende verzameling van persoonlijke verhalen en de beste muziek van jouw mooiste vrijheidsmomenten.

Stream 2: MainStage Live

Deze stream draait om muziek! Hier treden PEER, Goldband, S10, Ruben Annink, Froukje en Altin Gün op. Ook de finale van de Zeeuwse belofte vindt hier plaats. Als klap op de vuurpijl streamt Mainstage Live ook de optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid: Jonna Fraser, Tino Martin en Davina Michelle.

Stream 3: Talks

Op het Talks-kanaal hoor je verhalen die je raken, even goed door elkaar schudden, boos of vrolijk maken en je soms op totaal nieuwe ideeën brengen. Op het Talks-kanaal volg je bijvoorbeeld de Vrijheidscolleges (met komiek en presentator Soundos El Ahmadi, schrijver en journalist Haroon Ali en zanger en presentator Joris Linssen) en de H.M. van Randwijklezing (met Strafpleiter Inez Weski, schrijver David van Reybrouck journalist Peter Vandermeersch). 's Avonds zie je bij Omroep Zeeland na 18.00 uur een samenvatting van deze gesprekken.

Stream 4: Liberty Dance café

Uit je plaat met TEAM PEACH, samen met een tiental Zeeuwse DJ's draaien ze tot middernacht.