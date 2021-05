Van bloemenranden naar keverbanken langs de akkers: dit fenomeen wint stilaan terrein

"Je moet er een stuk land van zo'n drie meter voor opgeven, maar je krijgt er zó veel voor terug", zegt Hans van Hage van rozenkwekerij De Bierkreek. Volgens Van Hage is hij het eerste bedrijf in de sierteelt dat zo'n keverbank heeft aangelegd.

Over komen waaien uit Engeland

Het fenomeen is over komen waaien uit Engeland en is op een aantal plekken in Zeeland al toegepast op landbouwgrond. "Dat is ook waar ik het idee opgedaan vandaan heb, vanuit de landbouw waar het mondjesmaat wordt toegepast", zegt Van Hage.

Hij is eigenaar van een biologische rozenkwekerij, waar dus geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De kevers en insecten leven al tussen de rozen, maar hadden nooit een veilige schuilplaats. "Allereerst is in de winter het land kaal, waardoor ze weinig beschutting hebben. De bank ligt hoger, is vanbinnen droger en warmer. Verder rooien wij elke twee jaar de rozenplanten en ploegen het land om. Dan ben je je hele systeem kwijt", legt hij uit.

De kevers en insecten eten weer andere beestjes op die een gevaar kunnen vormen voor de rozenplant" Hans van Hage - eigenaar rozenkwekerij De Bierkreek

Want de kevers en insecten die nu, hopelijk, naar de keverbank trekken, helpen de rozenplant te beschermen tegen natuurlijke vijanden, zoals kleine slakken. "De kevers, en andere insecten eten weer andere beestjes op die een gevaar kunnen vormen voor de rozenplant. Verder trekt de keverbank weer vogels aan, die een deel van de insecten uit de keverbank opeten of de kruiden en grassen die in de bank geplant zijn."

Deze bloemenranden kennen we al langer (foto: Anne-Marie van Iersel)

Bloemenranden langs akkers, die bijen en insecten aantrekken, zien we al langer. Ze zijn bedoeld om de biodiversiteit de verbeteren. De keverbanken zijn een toevoeging en winnen stilaan terrein. Op een aantal akkers bij boeren zijn ze al te vinden.

De aanleg van keverbanken wordt ondersteund door de Provincie Zeeland. De aanleg ervan wordt begeleid door Landschapsbeheer Zeeland en Poldernatuur Zeeland.