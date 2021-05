Kijk live naar de alternatieve Van Randwijklezing

Kijk hier live mee naar de alternatieve Van Randwijklezing.

Wat maakt mensen slecht of laf? Topadvocaat Inez Weski vroeg het zich af in haar lezing in 2012. Tegenspoed en economische malaise manifesteert zich volgens Weski in toenemende mate in het terugtrekken in eigen schulp. De angst voor het vreemde resulteert in het zich wanhopig vastklampen aan de eigen identiteit. Maar wat is die eigen identiteit dan? En hoe is deze identiteit gevormd? Ze pleitte in haar lezing voor het verplicht invoeren van de vakken; ' wijsheid en moed', 'kennis en kracht voor gevorderden'. Hoe kijkt zij nu naar haar lezing van toen? Is de maatschappij ten goede veranderd? Of geldt haar boodschap eigenlijk nog steeds?

Strafadvocaat Inez Weski verzorgde de Van Randwijklezing in 2012 (foto: Omroep Zeeland)

'Democratie in Ademnood' was de titel van de Van Randwijklezing die David van Reybrouck hield in 2014. De democratie en de toekomst van Europa vormden het centrale thema van zijn lezing. "Europa heeft behoefte aan participatie aan meer betrokkenheid van de bevolking bij de totstandkoming van beleid." David Van Reybrouck (1971) is Belgisch wetenschapper en auteur van onder andere Revolusi, een reconstructie door middel van ooggetuigen over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

Schrijver David van Reybrouck verzorgde de Van Randwijklezing in 2014 (foto: Frank Ruiter)

"Goede en betrouwbare journalistiek is van levensbelang in deze tijd van nepnieuws". Dat was de kern van de boodschap van de Van Randwijklezing die oud-NRC hoofdredacteur Peter Vandermeersch hield in 2018. "Goede journalistiek is niet wit of zwart, maar grijs, want dat is de werkelijkheid ook. Journalistiek is de moeilijke zoektocht naar de waarheid, niet het gemakzuchtig optekenen van meningen." Wat vindt van Peter Vandermeersch nu? Heeft de journalistiek zich iets aangetrokken van zijn boodschap?

Peter Vandermeersch, oud-hoofdredacteur van NRC, verzorgde de Van Randwijklezing 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De Van Randwijklezing wordt sinds 1993 gehouden en is sinds 2005 een vast onderdeel van het Bevrijdingsfestival Zeeland. De lezing is vernoemd naar de schrijver, journalist en verzetsheld Hendrik Mattheüs van Randwijk en vooral bedoeld om aandacht te geven aan burgerrechten en democratie.

'Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht'

Dat waren de belangrijkste woorden van Van Randwijk. Zijn credo was: "Wees altijd waakzaam waar het gaat om mensen- en burgerrechten". Eerdere sprekers op de lezing waren Jan Marijnissen, Job Cohen, Kader Abdolah, Prinses Mabel, Max van der Stoel en Alexander Pechtold. Vorig jaar hield minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag de alternatieve lezing vanuit de Oranjemolen in Vlissingen.