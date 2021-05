Is het een lantaarnpaal of laadpaal? Jachthaven van Brouwershaven heeft de primeur!

Van een afstandje lijkt het op een normale lantaarnpaal, de Klassieke Laadmast, maar dat is het niet. "De onderkant van de Klassieke Laadmast is een stuk breder. Eigenlijk net zo breed als een traditionele laadpaal want er moet wel plek zijn voor de bedrading en de aansluiting waar de automobilist zijn stekker in kan steken", vertelt Meeuwse.

De kosten voor de gemeente zijn dezelfde als voor een normale lantaarnpaal.. "De gemeente betaalt de lantaarnpaal. Al het extra's dat erbij komt kijken wordt door ons bekostigd."

Lange procedure

Het ontwerp is ontstaan uit een samenwerking tussen De Nood Middelburg, die gespecialiseerd is in het maken van buitenverlichting, Ecotap en Agrisnellaad. Samen lanceerden ze het concept op 1 september 2020, maar gemeenten waren niet meteen enthousiast. "Door corona is het allemaal iets vertraagd, maar we zijn blij dat de eerste nu is geplaatst", zegt Bart van Oers van De Nood.

Voor een Klassieke Laadmast geplaatst kan worden gaat er heel wat tijd overheen. "Je moet de aansluiting aanvragen bij de netbeheerder, alles moet aangesloten en geplaatst worden, dan ben je zo een paar maanden verder", voegt Meeuwse toe..

In de onderkant van de lantaarnpaal zit alle techniek van de laadpaal (foto: Omroep Zeeland)

En er zijn ook nog wat verbeterpuntjes, vertelt Meeuwse. "Je kunt één auto laden terwijl je bij een moderne laadpaal vaak twee auto's kunt opladen. We hopen dit in het volgende ontwerp te kunnen verwerken."

Naast deze eerste laadmast in Brouwershaven ligt er nu ook een verzoek voor het plaatsen van zo'n mast in Nisse.