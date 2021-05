Zeeuwse muziek in de mix: DJ Sandstorm husselt nog meer nummers door elkaar

Het eerste nummer dat je in het nummer hoort is Finally Free van Marsha. Met dat nummer kwam de zangeres in 2008 nieuw binnen in de Zeeuwse Top 40. Een jaar later haalde het nummer de tiende positie. Tijdens de eerste editie van de Zeeuwse Top 40 haalde Marsha de 37ste plek met Lovin' Me.

Daarna kwam Marsha niet meer in de lijst. Wel deed ze in 2012 mee aan de Beste Zeeuwse Cover. Met haar versie van Black or White van Michael Jackson werd ze derde.

Van Marsha naar BLØF

Finally Free van Marsha gaat naadloos over in Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert. Dat nummer kwam in 2018 meteen op 1 binnen en bleef de twee jaar daarna steeds in de top drie staan.

De nummer 1 positie van BLØF was niet nieuw voor de band. Met Aan de Kust stond de band maar liefst zeven keer op één.

Rainy Boots

Van BLØF gaan we naar Zaniac, de band die in 2011 vanuit het niets op een tiende plek binnenkwam met Rainy Boots. Het jaar daarna stond het nummer op 15. In 2013 had de band weer die notering, maar toen met Bird in the Bag.

Met hetzelfde nummer stond de band in 2014 voor het laatst in de lijst, op de 36ste plek. Daarna sloegen de bandleden allemaal een eigen weg in.

Zangers Anouk van de Sande stond voorgaande twee edities met het haar band AAD in de lijst. Het nummer All The Bright Places stond vorig jaar op 29 en in 2019 op 36. Drummer Harrie Roelse speelde bij de Haagse band Taymir.

Eerbetoon aan Engel

De mix van DJ Sandstorm wordt afgesloten met 'n Bolus bie de Koffie van Engel Reinhoudt. Zijn Zeeuwse hit is een van de zes nummers die altijd een plek in de Zeeuwse Top 40 hebben weten te bemachtigen. Dat lukte ook BLØF met Aan de Kust, Surrender met Meriete, Racoon met Love You More en De Lamaketta's lukte het met twee nummers: Kapitein Rooibos en Joehoe.

Juli vorig jaar overleed Engel Reinhoudt. Hij was toen al een tijd ziek.

Dit is niet de eerste Zeeuwse Top 40-mix van DJ Sandstorm. Om de stemperiode in te luiden maakte hij een mashup van nummers van Racoon, Joe Buck, Maarten Termont, Emma Heesters, Danny Vera en de Hobbyisten.

Daarnaast mixte hij Roller Coaster van Danny Vera en Oceaan van Racoon. Dat klinkt zo:

Stemmen voor de Zeeuwse Top 40 kan nog tot en met vrijdag. Door te stemmen maak je kans op een rondvlucht boven Zeeland en een T-shirt van de Zeeuwse Top 40.

