Sporthal Cadzand-Bad blijft in handen gemeente

Het terras bij de sporthal in Cadzand was net weer open, maar moet nu dicht vanwege een verbouwing. (foto: De Sporthal Cadzand)

Het terrein is hermetisch afgesloten, want aannemersbedrijf Fraanje is deze week begonnen met het verwijderen van de asbestplaten van het dak. Vanwege de harde wind ging dat dinsdag niet meteen van een leien dakje. De verwachting is dat het asbest vrijdag alsnog wordt afgevoerd. Dan kan zaterdag ook het terras bij de sporthal, die in beheer is bij stichting De Sporthal Cadzand, weer open. De hal blijft nog even gesloten.

Sporthal 'te belangrijk'

De gemeente Sluis investeert flink in het multifunctionele gebouw, want de sporthal is en blijft van de gemeente, zo besloot Sluis. Wethouder Rian de Feijter vindt het complex aan de Noorddijk te belangrijk als voorziening voor de inwoners van Cadzand en voor sporters - vooral toeristen - van daarbuiten. Om die reden trok Sluis bijna twee ton uit voor het vervangen van het asbestdak en nog eens 77.500 euro voor zonnepanelen.

Het naastgelegen recreatiepark Roompot had eerder belangstelling getoond voor het sportcomplex dat te midden van de recreatiewoningen ligt. Een projectontwikkelaar wilde het zelfs kopen en er recreatiewoningen omheen bouwen. Maar Sluis besloot het niet af te stoten, zoals de sportcomplexen in Oostburg (De Eenhoorn) en Breskens (Scheldeveste) die in particuliere handen zijn.

De wind was dinsdag te sterk om het asbestdak van de sporthal in Cadzand-Bad te verwijderen en te beginnen met het plaatsen van de nieuwe dakplaten. (foto: De Sporthal Cadzand)

In 2017 dreigden korfballers en tennissers uit Breskens nog op straat te komen staan, ondanks een 'eeuwigdurend contract' dat de gemeente had met Roompot, ook eigenaar van recreatiepark Zeebad in Breskens. Door ingrijpen van de gemeente kon dat voorkomen worden. Zo'n situatie wil de gemeente Sluis in Cadzand-Bad niet meemaken. "Niet dat de gemeente nu negatieve ervaringen heeft", zegt De Feijter. "De stichting werkt prima samen met Roompot. Maar als je het pand van jezelf houdt, komt het optimaal ten goede aan de eigen inwoners. Zodra je het afstoot moet je altijd weer onderhandelen, over de tarieven of over de openingstijden."

Verwarring bij toeristen

Volgens Diana Kint, beheerder van de sporthal, was dat in het verleden weleens verwarrend. Omdat de sporthal midden op het recreatiepark ligt, gingen veel huurders van een vakantiehuisje op Noordzee Résidence ervan uit dat zij er gratis konden sporten. "Nu Roompot de verhuur van de tennisbanen doet, is dat probleem opgelost." Er zijn wel plannen voor nog meer samenwerking deze zomer. Diana denkt vooral aan kinderactiviteiten, samen met het animatieteam.

Rian de Feijter heeft er alle vertrouwen in dat de vernieuwing van het dak dan al lang en breed is afgerond en dat - hopelijk - ook het coronavirus onder controle is, waardoor de sporthal weer open kan.