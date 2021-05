Grote brand in oude Renault-garage Goes

Volgens brandweerwoordvoerder Corry Brand is de brand rond 03.00 uur ontdekt in het garage-gedeelte van het gebouw. Er is geprobeerd om het kantoorgedeelte van het pand te redden en dat is gedeeltelijk gelukt.

De kenmerkende historische schoorsteen op het terrein is gered. Er was wel lange tijd gevaar voor instorten, waardoor een groot gebied is afgezet.

Oude garage Goes in brand. (foto: HV Zeeland)

Omliggende winkels op de meubelboulevard kunnen vanmorgen open, maar straten rond de garage zijn nog afgesloten. Volgens woordvoerder Brand heeft de brandweer nog uren nodig om na te blussen.

De Renault-garage staat al bijna tien jaar leeg. Het pand stond lange tijd te koop en is onlangs verkocht. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand.