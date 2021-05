Goedemorgen! Beeld van Poolse generaal, laadlantaarn en asbestdak

Maar ook de dag nadat werd bekendgemaakt dat Terneuzen er een standbeeld bij krijgt: van de Poolse generaal Stanislaw Maczek. Zijn beeltenis krijgt een plek aan de zeedijk bij buurtschap de Griete, vlakbij Terneuzen. Op die plek bestookten zijn pantserdivisie de terugtrekkende Duitsers, na de bezetters uit het grootste deel van Zeeuws-Vlaanderen te hebben verjaagd. Al moet de gemeente nog bekendmaken waar dat beeld precies komt te staan.

De iconische foto van Maczek vanuit zijn tankwagen (foto: Wikipedia)

Wat wél al geplaatst is, is een lantaarnpaal waarmee je een elektrische auto kunt opladen. De laadpaal is ontworpen om eruit te zien als een klassiek ogende lantaarnpaal, omdat zo'n klassieke lantarenpaal beter past in een historische omgeving. En de primeur ging naar Brouwershaven, waar de eerste lantaarnpaal is geplaats aan de jachthaven. De eerstvolgende klassieke lantaarnpaal met laadfunctie voor elektrische auto's wordt waarschijnlijk in Nisse neergezet.

Opladen in stijl met laadstation in klassieke lantaarnpaal (foto: Omroep Zeeland)

Dat de sporthallen zoals die in in Cadzand-Bad nog niet open mogen is voor de gemeente Sluis een geluk bij een ongeluk. Want het dak moet dringend vervangen worden en dan komt die coronasluiting goed uit. Deze week begonnen met het verwijderen van de asbestplaten van het dak. Als dat volgens plan verkoopt kan kan zaterdag het terras bij de sporthal weer open. De hal blijft nog even gesloten. Maar dan moet het niet weer zo hard gaan waaien als afgelopen dinsdag. Door de harde wind moest het ruimen van de asbestplaten stilgelegd worden.

Zicht op de Westerschelde richting Breskens vanuit Hoofdplaat (foto: Maarten Horst uit Middelburg)

Het weer

Het is vanochtend wisselend bewolkt met enkele opklaringen en lokaal een bui, maar vanmiddag neemt de kans op buien toe: vooral in het binnenland. Bij een bui is dan kans op onweer, de meeste opklaringen zijn vanmiddag aan zee te vinden. Er staat vandaag een matige zuidwestenwind, de maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden.Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en komen er meer opklaringen.