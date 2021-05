Vlissingse Yoo Eun Seong: 'Hoe moeilijk het ook is, als dominee zet je jezelf niet meer op de eerste plaats'

Het motto van Seong is: roept een kerk hem op, of krijgt hij een gevoel van God dat hij ergens heen moet? Dan gaat hij. "Het klinkt allemaal een beetje geestelijk", zegt Seong lachend daarover. "Maar eigenlijk ga ik waar God zegt dat ik heen moet gaan."

Zijn grote droom najagen, kerken starten in zijn geboorteland Zuid-Korea, ging niet door. Want toen hij eenmaal zijn diploma had behaald, kreeg hij toch een gevoel dat hij in Nederland moest blijven. "Dat was, zoals ik het noem: 'mijn interne roeping', dat gevoel in mezelf. Daarnaast kreeg ik ook nog een externe roeping: de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Vlissingen had een beroep op mij gedaan of ik daar misschien dominee wilde worden. Dat voelde ook wel als een soort teken", legt hij uit.

Een jonge dominee Yoo Eun Seong oefent zijn preken in zijn studentenhuis. (foto: Yoo Eun Seong)

Dat Seongs eigen droom dan misschien nog even moet wachten, of misschien helemaal nooit verwezenlijkt wordt, neemt hij voor lief. "Als je dominee wordt, weet je dat je soms dingen op moet geven. Wij noemen dat 'offers brengen'. Dit is zoiets. Als ik uiteindelijk de roeping krijg om alsnog mijn droom te verwezenlijken en dus naar Zuid-Korea moet gaan, dan ga ik alsnog."

Maar Seong kan ook ergens anders terechtkomen, want als er vanuit Afrika gevraagd wordt of hij daar dominee wil worden, is hij ook klaar om te gaan. "Je moet niet gelijk nee zeggen omdat het misschien aan de andere kant van de wereld is. Je moet de kerken en hun verzoek serieus nemen", zegt hij.

Ik had niet verwacht dat ik in Vlissingen terecht zou komen, maar nu ik hier ben, voel ik me thuis en dat voelt goed" Dominee Yoo Eun Seong

Daarom zei Seong ook geen nee tegen de Vlissingers van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, toen zij vroegen of hij voor hen naar Vlissingen wilde verhuizen. "Ik had niet verwacht dat ik in Vlissingen terecht zou komen, maar nu ik hier ben, voel ik me thuis en dat voelt goed", vertelt Seong.

De jonge dominee vindt dat je moet proberen je overal thuis te voelen, want volgens hem weet je nooit waar je geloof je heen leidt. Seong legt daarmee eigenlijk zijn hele leven en zijn toekomst in handen van zijn geloof. "Ja, dat doe ik zeker. Maar zo werkt het geloof ook. Je komt niet zelf op de eerste plaats, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn."

In de voetsporen van zijn vader

Met die gedachte trad Seong in de voetsporen van zijn vader. Ook hij is predikant en verhuisde daardoor veel, zonder morren. "Ik ben geboren in Zuid-Korea", vertelt Seong. "Mijn vader wilde leren voor predikant en daarom verhuisden we op mijn negende naar Apeldoorn zodat mijn vader daar zijn studie kon volgen."

De reden dat Seongs vader naar Nederland ging voor zijn studie, is vanwege de bepaalde christelijke leer, die door oude gebruiken en andere geloven in Zuid-Korea vervaagd is. Dat maakt volgens Seong dat in Zuid-Korea een theologische studie een mix is van allerlei gebruiken en geloven.

De jonge Seong (onderste rij, tweede van rechts) (foto: Yoo Eun Seong)

Toen Seong 13 was verhuisde het gezin weer terug naar Zuid-Korea. "Als kind was dat voor mij natuurlijk helemaal niet leuk", zegt hij. "Had je net vrienden gemaakt op de middelbare school en dan moest je weer weg. Toch vond ik het aan de andere kant ook wel weer fijn. Ik had mijn familie en vrienden uit Korea toen al jaren niet meer gezien en miste ze."

Toch weer terug naar Nederland

In Zuid-Korea maakte Seong zijn middelbare school af en dacht hij na over een vervolgstudie. Hij verhuisde terug naar Nederland om ook een studie tot dominee te volgen, in Kampen. "Zo zie je maar, ik heb mijn hele leven op allerlei verschillende plekken gewoond, dus ik ben het ook wel een beetje gewend om te moeten verhuizen", zegt Seong.

Al die verhuizingen ziet Seong als ervaring die hij mee kan nemen in zijn predikantschap. "In Zuid-Korea is de cultuur natuurlijk anders dan hier in Nederland. Het land is democratisch, maar het christelijk geloof is daar nog relatief jong. Zo'n 120 jaar oud", vertelt hij.

"Vroeger had je in Zuid-Korea confucianisme, een ideologie afkomstig uit China. Die ideologie zie je nog steeds sterk terug in de huidige maatschappij van Zuid-Korea", vertelt Seong. Een groot onderdeel van het confucianisme is de zogenoemde 'Xiao', oftewel: kinderlijke gehoorzaamheid. "En dat zie je nog steeds. Respect naar ouderen is daardoor heel erg belangrijk in Zuid-Korea en ik neem dat ook mee in mijn predikantschap hier in Vlissingen."

Dominee Yoo Eun Seong in zijn kerk in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Als je Seong vraagt hoe hij zijn toekomst ziet, moet hij het antwoord schuldig blijven. "Dat laat ik los", bekent hij. "Ik ben heel blij hier in Vlissingen, maar mijn vrouw en ik weten ondertussen ook, dat we het voor de rest open moeten laten. Of ik nou terug naar Korea ga in de toekomst, of naar Friesland, of naar Afrika, dat hangt van de roeping af. We zullen het wel zien en ik vertrouw erop dat het goedkomt."